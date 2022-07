Slováci se rozplývají nad draftem: Co je krásnějšího? Montreal větří superstar

Senzace v Montrealu nastala už ve chvíli, kdy bylo jasné, že souboj o jedničku letošního sešlosti klubů NHL vyhraje Juraj Slafkovský. Takže by jako další na řadu mohli přijít borci ze zámoří Shane Wright či Logan Cooley? Kdepak, až pak! Až do nynějšího léta se nestalo, aby jiná země než Kanada měla své zástupce na prvních dvou místech. Tímto počinem se mohou odteď pyšnit i Slováci. Slovenskou cestou se totiž stejně jako Canadiens vydali také New Jersey Devils, když z druhého místa překvapivě vybrali Šimona Nemce.

A i přesto, že v tento moment na Slovensku probíhala noc, nad Tatrou se zkrátka muselo blýskat. „Myslím si, že u nás lidi určitě šílí, i když je hluboká noc,“ řekl Slafkovský čerstvě po ovládnutí draftu 2022. Úspěch svého syna prožívala se slzami štěstí v očích přímo v Montrealu i Jurajova maminka.

První slovenská jednička v historii se rozhodně nepletla. Už v průběhu noci se sociální sítě plnily nadšenými a pyšnými reakcemi od fanoušků i slovenských novinářů přítomných v Montrealu. „Absolutní šílenství,“ napsal Patrik Mitas, reportér RTVS na svém twitteru poté, co jména Slafkovský a Nemec osadila první dvě místa. Média východních sousedů vzhledem k důležitosti akce dokonce vysílala celý průběh 1. kola živě.

Dát si brzký budík v jednu hodinu ráno muselo stát za to. „Může být pro fanouška slovenského hokeje něco krásnějšího jako začátek draftu 2022?“ rozplýval se slovenský sportovní komentátor Pavol Gašpar.

Není žádným překvapením, že úžas ve tvářích měli všichni tři draftovaní Slováci. Když se trio Slafkovský, Nemec, Mešár již po absolvování draftu sešlo v útrobách Bell Centre, při radostném objetí na sebe upoutalo velkou pozornost ze strany médií. Všichni hráči se dobře znají a vzájemně si přáli to nejlepší umístění. „Vyskočil jsem a začal se radovat. Je skvělé, že jsme v tom spolu,“ neskrýval radost Slafkovský jako nový člen organizace Montreal Canadiens.

O to větší radost jistě měl, když si kanadský klub vybral i Mešára. „Když mě chmatli, prožíval jsem neuvěřitelné pocity,“ smál se útočník Popradu. Nadšení, ale i úlevu z umístění reprezentačních parťáků neskrýval také Nemec. „Už scházelo jen, kdyby byl Filip trojka. Je to nádhera. Zasloužil si to. Jsme spolu na pokoji. Kdyby ho nedraftovali, jistě by mi začal řezat uši,“ vtipkoval nejlépe draftovaný obránce roku 2022 na Mešárovu adresu.

Zatímco Slovensko je v extázi, velká radost obzvláště směrem k draftování Juraje Slafkovského proudí také z tábora fanoušků Montrealu. Příznivci, kteří se nedostali přímo do Bell Centre, stáli podobně jako před rokem při finále Stanley Cupu ve čtvrtek večer před halou, nebo zaplnili nedaleké sportovní bary a s napětím sledovali, koho si Canadiens vlastně vyberou. Samozřejmě se našli i někteří fanoušci, kteří byli zklamaní, když Montreal nevybral jako jedničku Kanaďana Shanea Wrighta, po volbě slovenského reprezentanta však převažovala radost.

Jistý Pierre-Marc Pelletier, který sledoval draft v popředí davu před Bell Centre, skákal nadšením, když GM Canadiens Kent Hughes vyslovil jméno Slafkovský. Pro tuto příležitost si přichystal i transparent s nápisem „Slafkovsky the BEAST“, tedy v překladu do čestiny „Bestie Slafkovský“. „Říkám vám, ten chlap je zvíře. Každý ho bude milovat. Je to budoucí superstar,“ řekl třiačtyřicetiletý fanoušek pro Montreal Gazette.

Jiný z příznivců, kteří nechyběli před chrámem Canadiens, vzal s sebou svého malého syna, aby mohl naživo vidět první draft NHL. „Máme draft přímo v Montrealu, navíc jako první vybíráme. To se stává jen jednou za 100 let, což jsme si rozhodně nemohli nechat ujít. Potřebovali jsme tu být,“ zdůraznil fanoušek. Ať už si přál jako jedničku Wrighta či Slafkovského, bezpochyby pro všechny v Montrealu šlo o pořádně vzrušující večer.