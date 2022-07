Srazit, zastavit, rozebrat. Toto jsou nejlepší obránci NHL ve 21. století

Popis práce mají hokejoví obránci jasně daný. Rozvěšovat soupeře na mantinely, obětavě se vkládat do dráhy prudkých střel, ideálně přidat kloudnou rozehrávku a důraznou střelu. Jenže někteří své úkoly plní lépe než jiní. A pak je tu hrstka zadáků, kteří vynikají po celou kariéru a zapisují svá jména vedle legend, jakými byli Ray Bourque, Paul Coffey nebo Bobby Orr. Zkrátka hotová smetánka. Kdo se do ní vnořil ve 21. století? Na následujících šest zadáků si vzpomenou i budoucí generace hokejových fanoušků. Zásluhou svých výkonů se stali nesmrtelnými.

Možná nejlepší bek všech dob. Nebyl přehnaně tvrdý, protivníky přehrával chytrostí. Úspěchy slavil už v 90. letech, k nejlepším však patřil až do čtyřiceti. Sedmkrát získal Norris Trophy, všechny v 21. století. Po vítězném tažení Detroitu v roce 2002 převzal Conn Smythe Trophy. Stanley Cup vyhrál čtyřikrát (1997, 1998, 2002, 2008), nikdy nechyběl v play off.

Až do loňska znal pouze život s Blackhawks a pomohl z nich vytvořit nejlepší dynastii v historii klubu. Jako vůdce svého času velmi silné obrany Chicaga získal tři Stanley Cupy, dvakrát Norris Trophy a jednou Conn Smythe Trophy za play off. Zároveň byl velkým žroutem času, kolikrát téměř neslezl z ledu. Přitom v žádné sezoně nevynechal víc než deset zápasů.

Scott Niedermayer

Kariéra: 18 sezon (1992-2010)

Základní část: 1263 zápasů, 740 bodů (172+574)

Play off: 202 zápasů, 98 bodů (25+73)

Kluby: New Jersey, Anaheim

Čtyřikrát triumfoval ve Stanley Cupu, z toho třikrát v tomto tisíciletí. Celkem třikrát vyhrál coby pilíř obrany New Jersey (1995, 2000, 2003), v roce 2007 se podílel na vítězství Anaheimu a získal Conn Smythe Trophy pro nejužitečnějšího hráče play off. Třikrát vyhlášen nejlepším obráncem NHL, má dvě zlaté z olympiády (2002 a 2010). V roce 2014 uveden do Hockey Hall of Fame.