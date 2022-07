Rekordní smlouva pro Slafkovského: Může získat balík, ale... Má to háčky

Mladík z Košic vytvořil v zámoří další milník. Poté, co se Juraj Slafkovský stal první slovenskou jedničkou draftu NHL, uzavřel s Montreal Canadiens tříletý nováčkovský kontrakt. A ne jen tak ledajaký. Díky novým pravidlům, případnému splnění podmínek a bonusech obsažených ve smlouvě si může osmnáctiletý Slovák u Habs přijít ročně až na rekordních 4,45 milionu dolarů. Takový plat na začátku kariéry nepobíral ani Connor McDavid! Má to ale jeden velký háček – daně. Ty má kanadské město z celé ligy bezesporu nejvyšší (52,74 %).

Při pohledu na daňový výměr, který by měl Juraj Slafkovský v budoucnu odevzdat během prvního zámořského angažmá, běhá mráz po zádech. Pokud se bronzový medailista z olympiády v Pekingu už v nové sezoně napevno usadí v sestavě Canadiens a vydělá si 4 450 000 dolarů, měl by v Montrealu podle daňové sazby 52,74 % z příjmů zaplatit zhruba 2 346 930 dolarů (!).

I když mají hokejisté z největšího města kanadské provincie Québec rozhodně nejhorší daňové podmínky, nic to nemění na faktu, že Canadiens na své nové jedničce rozhodně nešetřili. Generální manažer Kent Hughes dal Slafkovskému k podpisu nejlepší možnou smlouvu, jakou v současné NHL může nováček dostat.

Zatímco mezi lety 2011-21 si hokejisté po uzavření svých premiérových kontraktů mohli za sezonu vydělat maximálně 925 tisíc dolarů, od letošního roku se tato suma podle nové dohody mezi soutěží a hráčskou asociací (NHLPA) zvýšila na 950 tisíc. Za čtyři roky by se nováčkovský plat měl zvýšit na milion dolarů.

Slovenský reprezentant už je pod výše zmíněnou rekordní částkou podepsán. Jak uvádí server CapFriendly.com, Slafkovský má ve smlouvě rovněž podpisový bonus 95 tisíc dolarů, které má garantované i v případě působení v nižších zámořských soutěžích či Evropě. Velice zajímavý jsou bezpochyby výkonnostní bonusy, na kterých odchovanec košického hokeje rovněž může vydělat maximum – 3,5 milionu dolarů. Celkově by si tak mohl za jednu sezonu v barvách Canadiens přijít na 4 450 000 dolarů.

Jen pro zajímavost, nynější superstar NHL Connor McDavid si během své premiérové sezony 2015/16 v barvách Edmontonu mohl maximálně přijít „jen“ na 3 775 000 dolarů. Už jen svým podpisem se tak Slafkovský znovu zapsal do historie nejprestižnější hokejové soutěže světa. Dosáhnout téměř 4,5 milionu dolarů ale nebude pro osmnáctiletého Slováka vůbec jednoduché.

Obzvláště u výkonnostních bonusů, které se dělí na dva typy, musí Slafkovský splnit celou řadu podmínek pro útočníky.

Podmínky prvního výkonnostního bonusu splnění jedné z podmínek = 250 tisíc dolarů

splnění všech podmínek = 1 milion dolarů 20 gólů

35 asistencí

60 bodů

stát se členem All-Rookie Teamu (nováčků)

být nominován na Utkání hvězd NHL

být oceněn nejužitečnějším hráčem (MVP) Utkání hvězd NHL

TOP 6 v prům. čase na ledě mezi útočníky Montrealu*

TOP 3 v hodnocení +/- mezi útočníky Montrealu*

průměrný bodový zisk alespoň 0,73 za zápas* * platí pouze pro hráče, kteří v sezoně nastoupí alespoň do 42 zápasů Podmínky druhého výkonnostního bonusu splnění jedné z podmínek = 2,5 milionu dolarů Umístění mezi TOP 10 útočníky celé NHL v: gólech, asistencích, bodech, průměrnému bodovému zisku za zápas* *opět se týká pouze hráčů s více jak 42 odehranými zápasy za sezonu Zisk jedné z uvedených trofejí: Hart Trophy, Conn Smythe Trophy, Maurice Richard Trophy, Frank J. Selke Trophy, Norris Trophy

Posezonní nominace do: prvního či druhého All-Star Teamu

Vzhledem k náročným podmínkám je zatím nezbytné počítat i s variantou, při které Slafkovský na tak velké peníze nedosáhne. S výdělkem půjde klenot slovenského hokeje dolů už jen v případě, že stráví sezonu na farmě. I o patro níž bude mít díky smlouvě garantovanou maximální možnou částku – 82,5 tisíce dolarů. Pokud by se tedy jednička draftu 2022 neprodrala do hlavního týmu a strávila převážnou část smlouvy v AHL, vydělala by si během nováčkovské smlouvy „pouze“ 247 500 dolarů. Oproti možným 13 350 000 dolarů v NHL jde o pořádně velký rozdíl.

Pro Slafkovského a plnění jeho smlouvy bude rovněž důležitá hranice devíti odehraných zápasů. V případě, že by statný forvard v sezoně nenastoupil do desíti utkání NHL, kontrakt se automaticky posune o rok, což lze provést pouze dvakrát.

