Gaudreau v Columbusu: jackpot ve velké hře. GM Flyers schytal kritiku

Generální manažer Devils byl nadšený, že podepsal Ondřeje Paláta. Dvojnásobný vítěz Stanley Cupu představoval na trhu volných hráčů exkluzivní artikl. Napřed ale Tom Fitzgerald tiše doufal, že se do rodného New Jersey vrátí malý velký útočník Johnny Gaudreau. Jeho nástup do Columbusu překvapil, ale zároveň to byla zatím největší pecka. O pár hodin později si Devils pojistili českého reprezentanta na pět let za 30 milionů dolarů.

New Jersey údajně nabídlo Johnnymu Gaudreauovi sedmiletý kontrakt za víc než devět milionů dolarů ročně. „Johnny Hockey“ podepsal s Blue Jackets, kde mu za stejné období vyplatí 68,25 milionů dolarů, v průměru 9,75 milionů (asi 237 milionů korun) hrubého za sezonu. I to mohla být jedna z odpovědí na otázku, kterou si kladli všichni: Proč? Proč zrovna klub, odkud jiné hvězdy z různých důvodů spíš odcházely. Jako Sergej Bobrovskij, Artěmij Panarin, Matt Duchene, Seth Jones…

Gaudreaův příchod může hodně změnit. Je to jako trefit jackpot. Nejen pro tým Blue Jackets, nýbrž celý Columbus. „Hráči mají právo vybrat si, kam půjdou. O minulosti nechci mluvit. Ale naskakuje mi kopřivka, kdykoli slyším negativní komentáře. Je to strašně nespravedlivé, protože máme vynikající organizaci, město je taky skvělé. Máme neuvěřitelné zázemí, můžeme se rovnat komukoli v lize. Ale to neférové vnímání nás coby klubu se jaksi bere jako pravda,“ postěžoval si generální manažer Jarmo Kekäläinen.

Mnozí nechápali, proč 28letý Gaudreau vůbec opustil Calgary, kde strávil celou dosavadní kariéru. V minulé sezóně tam posbíral 115 bodů (40+75). V produktivitě ligy ho předstihl jen Connor McDavid, sám se dělil o druhé místo s Jonathanem Huberdeauem z Floridy. Flames vyhráli Pacifickou divizi. V prvním kole play off vyřadili v sedmi zápasech Dallas, jenže pak vypadli po sérii proti rivalům z Edmontonu.

Možnosti výběru byly omezené. Spousta týmů neměla dost místa pod platovým stropem, aby si Gaudreaua mohla dovolit. Včetně Philadelphie, kde žije a kde pobýval i po otevření jarmarku s volnými agenty. Generální manažer Chuck Fletcher později přiznal, že Flyers mu nepředložili žádnou nabídku. Přitom sliboval agresivní přestavbu. Z Caroliny přivedl ofenzivního beka Tonyho DeAngela, z Minnesoty tvrďáka Nicolase Deslaurierse, jenž v posledních pěti sezonách nedal víc než šest gólů. To bylo víceméně všechno. Od médií i fanoušků to Fletcher schytal, během tiskovky v minulém týmu hlouček příznivců žádal jeho odvolání.

Byla to velká hra. Gaudreau údajně odmítl prodloužení smlouvy s Calgary na dalších osm let. Po životní sezoně jeho akcie dosáhly historického maxima. Vzal si čas na rozmyšlenou, zvážil klady a zápory svých představ o budoucnosti. Neporušil nic, k čemu ho zavazují kolektivní a hráčská smlouva. Jen o svých dalších záměrech informoval Flames několik hodin před vypršením termínu, dokdy měl nový kontrakt podepsat. V Calgary si do poslední chvíle mysleli, že ho udrží. Takové načasování znamenalo pro klub tvrdou ránu. Zmařilo spoustu jiných řešení. Třeba vzít Alexe DeBrincata nebo Kevina Fialu, dokud ještě byli k mání.

Blue Jackets v posledních dvou sezonách chyběli v play off, od vstupu do NHL vyhráli jen jednu sérii, v roce 2019 senzačně vyřadili Tampu Bay v prvním kole. Ale měli dost peněz na to, aby přesvědčili jedno z největších jmen na trhu a mohli si takové sousto dovolit.

Po celou dobu Gaudreau neustále mluvil o tom, jak dobře s ním v Calgary zacházeli a jak si to tam užíval. Vyhýbal se otázkám typu, co ovlivnilo jeho rozhodnutí. Pouze uvedl, že se radil i s manželkou Meredith. V září čekají první dítě a chtěli bydlet blíž k domovu. Jenže v tom případě si měl vybrat spíš New Jersey, jehož manažer Fitzgerald spoléhal i na to, že se s hráčem dobře zná, jeho syn hrál s Gaudreauem na univerzitě a bydlel s jeho bratrem Mattem. Při jednáních mu to však nepomohlo.

Gaudreau pravil, že v Columbusu nastupoval jako host vždycky rád a situaci probíral i s jeho bývalými hráči. „Vždycky, když jsem o tomhle městě s někým mluvil, zdálo se, že ten, s kým jsem si zrovna povídal, byl ještě víc u vytržení než ten, s nímž jsem to probíral předtím. Vyšlo mi z toho, že Columbus pro nás bude perfektní místo. Taky mají spoustu dobrých hráčů, kteří drží při sobě. To jsem si taky přál, mít kolem sebe kluky, co přijdou do kabiny a makají spolu. Jsem zkrátka nadšený,“ vysvětloval. Od příští sezony bude v Columbusu doma.

TOP 10 změn volných hráčů 1. Johnny Gaudreau (ú) Calgary Columbus 2. Claude Giroux (ú) Florida Ottawa 3. Ondřej Palát (ú) Tampa Bay New Jersey 4. Brent Burns (o) San Jose Carolina 5. Matt Murray (b) Ottawa Toronto 6. Darcy Kuemper (b) Colorado Washington 7. Vincent Trocheck (ú) Carolina NY Rangers 8. David Perron (ú) St. Louis Detroit 9. Jack Campbell (b) Toronto Edmonton 10. Ryan Strome (ú) NY Rangers Anaheim

