Rej masek. V NHL už změnilo klub třicet brankářů, přesídlili také tři Češi

Český brankář Vítek Vaněček z Washingtonu míří do New Jersey • Reuters

Hodně gólmanů bude na novou sezonu NHL potřebovat betony v jiných barvách. Designéři musí přemalovat spoustu masek. Začalo to před startem druhého kola draftu. St. Louis vyměnilo Villeho Hussa do Detroitu a Washington poslal Vítka Vaněčka do New Jersey. Colorado získalo z Rangers Alexandara Georgijeva, což byl signál pro jedničku Avalanche Darcyho Kuempera, aby vstoupil na trh. Kolotoč nabral obrátky, za dva týdny už změnilo klub třicet brankářů, včetně tří Čechů.