Nadšený Vaněček o Devils i smlouvě: Dali mi nečekaný svatební dar

Tříletá smlouva s celkovou gáží 10,2 milionu dolarů. V přepočtu tedy asi 240 milionů korun před zdaněním. Není divu, že z hlasu brankáře Vítka Vaněčka (26) byla během rozhovoru pro deník Sport a iSport.cz patrná velká spokojenost. S vedením New Jersey si po výměně z Washingtonu rychle plácnul. „Jsem rád, že mám klid. Můžu jít v pohodě na led a nepřemýšlet o smlouvě,“ říká. V Devils se chce porvat o místo jedničky.

Tentokrát už žádná cesta zpátky. Sotva si před uplynulou sezonou vybral Seattle v rozšiřovacím draftu Vítka Vaněčka, ten už mazal zpátky do Washingtonu v rámci trejdu. Teď však Capitals opustil nadobro. Normálně velké změny v lásce nemá, tuhle však vzal. „Trochu jsem to čekal,“ přiznává. Platově si v New Jersey polepší takřka pětinásobně.

Zníte opravdu šťastně.

„Taky že jsem! Fakt jsem šťastný, že to takhle dopadlo. Se smlouvou jsem velice spokojený, manželka taky. (směje se) Jsme rádi, že se to nevleklo dlouho a dohodli jsme se. Samozřejmě nás ale mrzí, že opouštíme Washington, který jsme měli rádi. Byl jsem tam sedm let, dlouhá doba. Udělali tam pro mě hodně, ale NHL je prostě byznys. S tím neuděláte nic.“

Počítám, že podpis smlouvy přinesl hlavně uvolnění a klid. Můžete se v pohodě soustředit na přípravu na sezonu.

„Přesně tak, můžu se v klidu chystat. Cvičit, jít na led a nepřemýšlet o smlouvě. To je vždycky nejdůležitější. Každý chce mít tyhle věci hotové rychle, dohodnout se a moc se v tom nepatlat. Super že to vyšlo.“

Nebál jste se, že byste nakonec s Devils mohl opravdu skončit až u arbitráže, pokud byste se nedohodli?