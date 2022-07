Dobře utajený Alscher. V draftu byl první volbou Floridy, dvacítka se neozvala

Byl prvním hráčem, po němž v letošním draftu chňapli vítězové Presidents' Trophy. Výběr v prvním kole totiž Florida vyměnila s Buffalem, ve druhém Panthers handlovali se Seattlem a na řadu šli až ve třetím. „Jak se blížil jejich pick číslo 93, napadlo mě, že by to bylo vysněné,“ líčí obránce Marek Alscher. Tenhle tým si přál nejvíc. A Cats chtěli jeho. Den po draftu už letěl na rozvojový kemp. Do české dvacítky ho na rozdíl od jiných draftovaných mladíků nepozvali.

Draft NHL probíhal kvůli covidu v předchozích dvou letech formou videokonference. Letos se už zase mohla burza hokejových talentů rozjet se vší parádou. Konala se v montrealské hale Bell Centre, Matěj Alscher odvod sledoval na internetu. „Pokud má někdo šanci na první kolo, je dobré být na místě, vyjde na pódium, oblékne si dres. Při dalších kolech se jdete pozdravit se zástupci týmu k jeho stolu. Přišlo mi zbytečné cestovat na draft,“ vrací se kladenský rodák, který však vyrostl ve Slaném.

Průběh draftu sledoval doma s tátou. „Máma se sestrou na to neměly nervy,“ směje se. „Byly na chatě a jen chtěly, ať jim zavoláme, až to přijde. Fakt to vyšlo nejlíp, jak mohlo. Floridu jsem si přál nejvíc. Bylo to asi nejlepší, co se mohlo stát. Ale ještě než vyskočilo moje jméno na webu, přišla mi zpráva s gratulací od agenta, který byl přímo v Montrealu. Povídám si: Cože?! Na webu to měli zpožděné o pár vteřin. Jen jsem obnovil stránku a byl jsem tam,“ říká nadšeně.

Potom to šlo ráz na ráz. Volal agent Allain Roy, který mimochodem zastupuje i Radka Gudase. Český zástupce Josef Machala, trenér juniorského týmu Portland Winterhawks, kde Alscher minulou sezonu hrál, lidé z Floridy. „Ptali se, jestli mám sbaleno, že druhý den letím na nováčkovský kemp. Říkal jsem, že jo, na ten týden toho moc nepotřebuju a obzvlášť na Floridě. V sedm ráno jsem seděl v letadle,“ vrací se.

Loni byl nejvýš draftovaným našincem obránce Stanislav Svozil. Ve třetím kole si ho vytáhl Columbus jako číslo 69. Letos se z beků dostali ve stejné fázi na řadu Tomáš Hamara a Marek Alscher, coby česká čtyřka a pětka. Prvního si zajistila Ottawa z 87. pozice, šest míst po něm Florida ohlásila Alschera jako svoji první volbu.

„Přál jsem všem Čechům, koukal jsem i na první kolo. Aby se tam vešel Kulda