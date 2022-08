Největší přestupové přehmaty v NHL: střelci Hull a Selänne i brankář Roy

Stejně jako Zlatý tryskáč Bobby Hull byl jeho syn bomber k pohledání. Ale v Calgary za téměř tři sezony nedostal pořádnou šanci to ukázat. Jeho výměna do St. Louis, kam šel s útočníkem Stevem Bozekem za brankáře Rickyho Wamsleyho a obránce Roba Ramage bývá považována z pohledu Flames za největší propadák v historii ligy. Hull za 11 sezon nasypal 500 gólů, ve třech sezonách po sobě dal přes 70 branek.

Phil Esposito z Chicaga do Bostonu (1967)

Do Haškova prodeje do Buffala největší přehmat Blackhawks. Phil Esposito zásoboval v Chicagu nahrávkami superstřelce Bobbyho Hulla, ale podle vedení hrál málo tvrdě. S Kenem Hodgem a Fredem Stanfieldem putovali do Bruins, opačným směrem šli Jack Norris, Pit Martin a Gilles Marotte. Pro Chicago těžká ztráta. Esposito se stal pilířem šampionů ve Stanley Cupu z let 1970 a 1972. Hodge vedle něj zažil dvě 100bodové sezony, Stanfield sbíral bod na zápas.