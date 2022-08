Reakce na Krejčího návrat do Bostonu: Nejlepší pondělí. To bude Last Dance!

Byť se generální manažer Bruins Don Sweeney netěší ze strany fanoušků přílišné oblibě, řada z nich dokonce netají nenávist, během pondělí v nich dokázal probudit úžas. Šéfovi Bostonu se totiž povedlo dotáhnout tři velké podpisy. Nejprve klub oznámil prodloužení spolupráce s Patricem Bergeronem, později příznivce rozzářil velkým návratem Davida Krejčího a nakonec potvrdil dohodu i s českým útočníkem Pavlem Zachou na roční smlouvě za 3,5 milionu dolarů, díky které se nemusí tahat do arbitráže.

A i když nejen vedení Bostonu přinesl Zachův kontrakt velký klid, o největší boom v den plný podpisů se postarali Bergeron s Krejčím. Za návrat dvou lídrů, kteří symbolizovali Bruins v takřka posledních deseti letech, sklidil určitý úspěch i neoblíbený GM. „Byť Sweeneyho bytostně nenávidím, pro jednou udělal fakt dobrou práci,“ napsal jeden z fanoušků na sociálních sítích.

Pro mnohé příznivce byl 8. srpen 2022 velice dobrý den. Příští ročník berou jako jedinečnou příležitost vidět znovu pospolu zbývající členy někdejší úspěšné party, která v roce 2011 vybojovala Stanley Cup. Jelikož se Boston po sezoně 2022/23 chystá na mohutné přebudování kádru, ve kterém již klubové vedení nebude chtít sázet na sentiment, větří Bruins na čtyři až pět let dost možná poslední šanci porvat se o triumf v NHL ještě s ostřílenou bandou.

Tábor fanoušků tak už s napětím vyhlíží tzv. „Last Dance“, tedy poslední tanec, při kterém bude celý Boston prahnout po úspěchu. Na sociálních sítích tak někteří s příznivců žádají vedení Bruins, ať přivedou zpátky z Calgary zkušeného útočníka Milana Lucice. „A co Chára ? No tak, dejte Bandu naposledy opět dohromady,“ přeje si nejeden fanoušek návrat pětačtyřicetiletého slovenského obra a někdejšího týmového kapitána.

Nezůstalo jen u hokejových příznivců. Velkou radost z návratu staronového českého parťáka i kanadského tahouna vyjádřil také obránce Bruins Charlie McAvoy. „Všechno do sebe zapadá,“ zmínil ofenzivně laděný bek na svém Instagramu a pod komentář přidal fotku, na níž skáče Krejčímu do náruče. Podobně velké nadšení adresoval i Bergeronovi, kterého na sítích označil jako „Kapitána Selkeho“. Americký zadák tím narážel na Frank. J. Selke Trophy pro nejlépe bránícího útočníka v NHL, kterou pokračující kapitán Bostonu získal celkem pětkrát. „Je tohle nejlepší pondělí v historii?“ dodával McAvoy při uvítání starých známých.

Na setkání s Krejčím a Bergeronem si ale hvězdný bek nějakou dobu počká. Vedle Brada Marchanda a Matta Grzelcyka podstoupil McAvoy před nadcházejícím ročníkem operaci, která je vyřadí na minimálně první měsíc sezony.

Pokud ovšem ročník Bruins začne i přes citelné ztráty úspěšně a nikdo z výše zmíněné dvojice veteránů se nezraní, bude NHL svědkem dvou velkých milníků. Bergeron ve své 19. sezoně v nejprestižnější hokejové soutěži světa bude útočit na jubilejní 1000. bod (schází mu 18). Krejčí s momentálně 962 starty může pro změnu odehrát 1000. zápas.

Na další společné chvíle s Krejčím v Bostonu se již Bergeron nemůže dočkat. „Jsem ohromně nadšený, že to vyjde. Jak všichni víme, Kreche si tady všichni hrozně vážíme. Myslím, že je to úžasný člověk, v první řadě, ale také vynikající hráč, který to v sobě stále má,“ řekl sedmatřicetiletý člen prestižního Triple Gold Clubu na adresu dlouholetého kamaráda.

Krejčího comeback do NHL ale ne všichni nesou s nadšením. Nepočítaje hokejové fanoušky, kteří se sice těší na nový ročník, ale už předem varují před budoucí velkou přestavbou Bostonu, smutek z velké ztráty momentálně prožívají v Olomouci, kde rodák ze Šternberka v minulé sezoně táhl mužstvo a udivoval svými fantastickými kousky na ledě. Byť už několik měsíců bylo pokládáno za hotovou věc, že se český reprezentant vrátí do zámoří, Hanáci nepřestali doufat do poslední chvíle.

„Dokud nebude mít David podepsáno, je to pro mě vždy padesát na padesát. Pochopitelně se těžko budeme nabídkou rovnat s NHL, ale pořád věřím, že přijde náš moment,“ řekl generální manažer Olomouce Erik Fürst v rozhovoru pro Sport v průběhu července. Moment moravského klubu ale nepřišel, Krejčí si plácl s Bostonem za milion dolarů, plus další dva miliony na výkonnostních bonusech.

I když jsou Hanáci nyní bezpochyby zklamaní, že přišli o největší hvězdu minulé extraligové sezony, na Krejčího představení budou ještě dlouho s úsměvem vzpomínat. Své již někdejší opoře tak zanechali milý vzkaz. „Davide, děkujeme ti za sezonu strávenou na Hané. Bylo pro nás obrovské potěšení sledovat tvé hokejové umění v našem dresu. Přejeme ti úspěšnou sezonu,“ napsali zástupci olomouckého klubu na sociálních sítích.

