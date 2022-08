Tomajko odchod Krejčího tušil: Zase bude hvězdou. Trénovat ho byl sen

Zase si přivstane a bude sledovat oblíbený Boston, stejně jako v minulosti. Trenér Olomouce Jan Tomajko bere Krejčího návrat do NHL sportovně, tušil to, nejde o překvapení. Nenaříká, přeje mu to. „Takový hráč by chyběl každému, ale jsem přesvědčený o tom, že tam bude zase hvězdou,“ předpovídá kouč Mory.

Na Krejčího comeback do nejlepší soutěže světa jste tedy byli připraveni?

„Čekali jsme to, protože jsme byli s Davidem v kontaktu. Věděli jsme, že bude chtít odehrát tisící zápas v NHL, zvlášť když je to v jednom klubu. V Americe se taková loajalita strašně cení, určitě daleko více než u nás. A on si to zaslouží jako málokdo, bude to pro něj velká věc. Hlavně si však myslím, že takový hráč tam nebude jen do počtu. Bez něj byl Boston stoprocentně slabší, pomůže mu.“

Před rokem jste mi říkal, že právě Bruins jste rád sledoval. Čili zase vás čekají noční přenosy.

„Samozřejmě! (usmívá se) Budeme Davida sledovat ještě víc než předtím, protože k němu máme za ten rok zase blíž. Věřím, že spolu zůstaneme v kontaktu. My v Olomouci mu budeme na dálku přát jen to nejlepší, ale zároveň o něm vůbec nepochybujeme. Stále na to má, jsem přesvědčený o tom, že bude zase hvězdou.“

Stejně jako v extralize. Jak na minulou sezonu budete vzpomínat?

„Pro nás všechny to byl neskutečný zážitek. Trénování takového hráče jsme si užili, byť i tak velký borec plnil všechno, co se řeklo, do puntíku. Bez řečí. A to jeho provedení? Asi neopakovatelné. Člověk jen žasne, co hokejista může umět. Byla radost ho sledovat i na tréninku, nejen v zápasech. Troufnu si říct, že je snem asi každého kouče trénovat takového hráče, jako je David.“

51 Tolik bodů (23+28) si dohromady připsal David Krejčí v minulé extraligové sezoně.

Co Krejčího parťák Jan Káňa? Nebude mu chybět?

„Asi bude, takový hráč by chyběl každému. Viz Boston v uplynulém ročníku, jak už jsem zmínil. Honza se s tím bude muset porvat. Pomůže mu, že viděl Davida, jak funguje, protože zrovna Honza je typem, který si od toho dokáže něco vžít a poučit se. Čekáme, že on převezme roli tahouna.“

A kdo převezme roli centra elitní lajny? Staronová posila Pavel Musil?

„Pavel může hrát centra i pravaso, uvidíme, jak se to vyvine. Víte, jak to je v sezoně: začnete s nějakou sestavou a za chvíli je vše jinak... (usmívá se) Proto bych zatím nechtěl nic říkat. Samozřejmě nějaké očekávání a představu máme, ale brzy to může být úplně jiné.“

