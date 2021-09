Krejčí: Můj gól byl náhoda, cením si výhry a atmosféry. Nelíbilo se mu buly

Tak jaké to bylo zase doma?

„Hlavní je vítězství, navíc v super atmosféře. Jsem za to neskutečně rád.“

Dva body se rodily těžce, že?

„Dvakrát jsme prohrávali, což nebylo jednoduché. Boleslav má kvalitní tým i systém. Řekli jsme si, že se musíme víc tlačit do brány, protože jinak to proti takovým soupeřům nejde.“

Vy jste se natlačil a byla z toho premiérová branka.

„Náhoda. (úsměv) Někdy to tam padne, někdy ne.“

Jak jste spokojen s výkonem?

„Doufám, že to bude lepší a lepší. Dlouho jsem nehrál, zápasová fyzička mi chybí. V tréninku je to v pohodě, ale timing a tyhle věci nenahradíte. Chtěl jsem hrát nějaké přípravné zápasy, ale bohužel to nešlo.“

Proč?

„Bohužel se něco stalo a nebyl jsem připravený. Jsem rád, že mě naši fyzioterapeuti dali dohromady a mohl jsem nastoupit. Věřím, že to bude lepší a lepší. Mrkneme na video, to nás taky posune.“

Hrál jste přesilovky i oslabení, takže fyzicky asi není problém.

„Mám rád, když hraju všechny situace. Na přesilovkách jsme tam měli dost hezkých akcí i pár dobrých střel od beků. Příště to tam spadne, je to jen otázka času, když budeme na tréninku dobře pracovat a dělat správné věci.“

Souhra s Kucserou a Káňou byla v pohodě?

„Bylo tam moc hezkých věcí, ale musíme se sehrávat dál. Důležité je hodně komunikovat na střídačce, na tréninku i v kabině. V sobotu si můžeme trochu odfkrnout a v neděli zpátky do práce.“

Co říkáte atmosféře?

„Úplně super! Strašně si toho cením. Byl to jeden z důvodů, proč jsem se sem vracel. Věděl jsem, že lid tady umí udělat takovou kulisu. Bylo to fakt výborné, musíme vyhrávat pro lidi dál, abychom zažívali takové oslavy.“

Přišla vás podpořit rodina?

„Jo, měl jsem tu hodně lidí. To byl další důvod návratu. Rodina obětovala mé kariéře strašně moc, já jí to teď můžu aspoň takhle vrátit.“

Všiml jste si dresů Bostonu na tribunách?

„Snažil jsem se soustředit hlavně na zápas, do hlediště jsem příliš nekoukal. Samozřejmě ale vím, že mám hodně fanoušků a strašně moc si toho cením. Jsem rád, že jsem zpátky. Doufám, že to bude klapat a všichni si to užijeme.“

SESTŘIH: Olomouc - Mladá Boleslav 3:2p. Krejčí začal na Hané gólem, rozhodl Knotek

A choreo jste zaregistroval?

„Super. V NHL je to jiné. Když tam máte 17 tisíc fanoušků a všichni začnou řvát, je to něco jiného. Tady lidi ale fandí celý zápas, fakt super.“

Co svědčí o síle týmu, že jste dokázali otočit nepříznivý stav a zvládnout utkání i bez jedničky Branislava Konráda?

„Ztratit gólmana a ještě takhle nepříjemně není nic příjemného. Nicméně už z tréninku šlo poznat, že tady jsou dobří brankáři. Hlavně se mi líbí, že na trénincích nic nevypustí a snaží se makat. Za Honzu (Lukáše) jsem taky moc rád. Všichni jsme makali, tohle je olomoucký hokej. Bojovat.“

Dá se už porovnávat úroveň soutěže oproti NHL?

„Po prvním zápase těžko. Já tam navíc ani neměl třeba souboje jeden na jednoho. Ale Boleslav je fakt kvalitní, hrála dobře i v Lize mistrů. Šlo poznat, že mají už něco nahrané, dobře bruslili. O to cennější ty body jsou, snad nás to nakopne.“

Měl jste tam nějaký problém na buly, že?

„Trochu si na to musím zvyknout. Je to jiné než v NHL, oba hráči se musí alespoň dotknout ledu. Musíš si tam hlídat timing. Já jsem tady ale dal hokejku na led a on hned jel. To se mi moc nelíbilo. Ten Francouz (Valentin Claureaux) jde hned na led, padá na to a pro mě je to lepší. Já se ale taky snažím podvádět, co nejvíc můžu, co mi rozhodčí dovolí. (úsměv) Od toho tam ale jsem, aby si toho rozhodčí všiml. Když mu to vychází, proč by tak nehrál, že?“

Trochu symbolika, že vám na gól nahrával Jiří Ondrušek, se kterým jste tady hrával dřív, ne?

„Nedělal bych z toho žádnou vědu. Ale jo, s Jirkou jsme byli hodně na ledě. Je výborný hráč. Od doby, co jsem ho viděl naposledy, se hodně zvednul, ale to bylo v deváté třídě. (smích) Hraje s přehledem.“

I vy. Zaplatíte ještě něco do kasy?

„Zápisné bylo před zápasem a bohužel asi bude i po. Snad už mě teď kluci nechají na pokoji.“

HC Olomouc Vše o klubu ZDE

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 20:21. Krejčí, 54:21. Švrček, 63:56. J. Knotek Hosté: 05:26. Claireaux, 54:05. Claireaux Sestavy Domácí: Lukáš (Mokry) – T. Černý, Ondrušek (C), Škůrek, Švrček, Dujsík, Řezníček, Rašner – Kucsera, Krejčí (A), J. Káňa – V. Tomeček, Nahodil, Klimek – Navrátil, J. Knotek (A), Ostřížek – Olesz, Kolouch, Strapáč. Hosté: Krošelj (J. Růžička) – Ševc (C), Bernad, Jánošík, Pýcha, Pláněk (A), D. Moravec, Šidlík – Lunter, A. Zbořil, Šťastný – Kelemen, Najman, P. Kousal – Kotala, Claireaux, J. Dufek – Jan Eberle, Bičevskis, J. Stránský (A). Rozhodčí Kika, Mrkva – Lederer, Rožánek Stadion Zimní stadion Olomouc Návštěva 4 202 diváků

Z V VP PP P Skóre B 1. Pardubice 1 1 0 0 0 4:0 3 2. Třinec 1 1 0 0 0 4:0 3 3. Litvínov 1 1 0 0 0 4:2 3 4. Liberec 1 1 0 0 0 1:0 3 5. K. Vary 1 1 0 0 0 4:3 3 6. Vítkovice 1 1 0 0 0 2:1 3 7. Olomouc 1 0 1 0 0 3:2 2 8. M. Boleslav 1 0 0 1 0 2:3 1 9. Sparta 0 0 0 0 0 0:0 0 10. Brno 1 0 0 0 1 3:4 0 11. Mountfield 1 0 0 0 1 0:1 0 12. Kladno 1 0 0 0 1 1:2 0 13. Zlín 1 0 0 0 1 2:4 0 14. Plzeň 1 0 0 0 1 0:4 0 15. Č. Budějovice 1 0 0 0 1 0:4 0

Olomouc - Mladá Boleslav: Knotek využil dezorientovaného Claireauxe a rozhodl, 3:2

Olomouc - Mladá Boleslav: Švrčkovo nahození od modré skončilo za Krošeljem, 2:2

Olomouc - Mladá Boleslav: Francouz Claireaux chytrou tečí využil přesilovku, 1:2

Olomouc - Mladá Boleslav: První boxerská vložka sezony! Jánošík složil Dujsíka