Kadri na radaru. S Flames chce další Stanley Cup, klub o něj dlouho stál

Calgary Flames lapili nejlepšího volného hráče na trhu. Masivní smlouvu na sedm let za 49 milionů dolarů s nimi podepsal Nazem Kadri, jeden ze strůjců triumfu Colorada ve Stanley Cupu. „Šikovný a zažraný,“ popsal 31letého útočníka generální manažer Brad Treliving. Vypadalo to, že letošní léto bude pro klub zničující. Teď se proměnilo v novou šanci k návratu mezi vážné uchazeče o Pohár.

Poté, co tým Flames v play off rok co rok ztroskotával, uzrál čas pro radikální řez. Během krátké doby přišel o dva stobodové pilíře útoku. Johnny Gaudreau zamířil do Columbusu, Matthew Tkachuk se dalších závazků vůči klubu veřejně zřekl. Bombastický trejd pak místo něj přivedl do Calgary z Floridy produktivního Jonathana Huberdeaua a obránce Mackenzieho Weegara. Od čtvrtka mají Flames taky Nazema Kadriho a vypadají ještě silnější, než když na jaře vyhráli Pacifickou divizi a po sedmi letech pronikli do druhého kola play off.

V Kadrim získali ultrasoutěživého, všestranného a odvážného útočníka, který umí dávat góly, napadat, stejně jako deptat a provokovat soupeře. Zdá se být šitý na míru pro systém hlavního kouče Darryla Sittlera. „Jedinečný hráč. Když sledujete jeho kariéru, opravdu rozvinul svoji schopnost hrát v nejrůznějších situacích,“ chválil nejčerstvější posilu manažer Treliving.

Ještě předtím oslovil současnou skupinu hráčů a zeptal se jich, jaké je hrát proti Kadrimu. Odpověď dostal ode všech stejnou: Hodně těžké. Ale na mušce měl rodáka z Londonu v kanadském Ontariu delší dobu. V roce 2019 ještě zamítl výměnu za obránce TJ Brodieho. Kadri však barvy Calgary nakonec oblékne. Nový kontrakt mu vynese v průměru 7 milionů dolarů ročně (168 milionů korun). Radost jistě mají i v místních médiích. Ať se mu dařilo, nebo ne, vždycky byl ochotný mluvit a ještě k tomu mluvil dobře.

Kadri, jehož v roce 2003 draftovali Toronto Maple Leafs v prvním kole jako sedmého v pořadí, zaznamenal v 739 zápasech NHL 512 bodů (219+739). V minulé sezóně si za Colorado připsal 87 bodů (28+59) v 71 utkáních, což bylo jeho maximum, a pomohl Avalanche k prvnímu vítězství v Stanley Cupu od roku 2001. V 16 partiích play off měl 15 bodů (7+8), v prodloužení rozhodl čtvrté finále proti Tampě poté, co se zlomeným palcem vynechal čtyři utkání.

„Tohle je vzrušující den pro moji rodinu. Jsem strašně nadšený, že se můžu připojit k tak zanícené organizaci a fanouškovské základně. Calgary jako město jsem měl vždycky rád, těším se a týmu dám všechno, co v sobě mám. Vyhrát Stanley Cup je opravdová pocta a jen vás přiměje chtít to ještě víc. Nepřál bych si nic jiného, než vidět další banner se jménem vítěze v Calgary. Go, Flames, go,“ vzkázal Kadri.

Podle zámořských médií měl dohodu s klubem dotaženou asi týden, šlo jen o uvolnění peněz, aby se Flames vešli pod platový strop. Treliving kvůli tomu poslal do Montrealu podmíněný výběr v prvním kole draftu 2025 a 27letého centra Seana Monahana. Ten odchází s pověstí dokonalého profesionála a příkladného spoluhráče. V Calgary strávil celou dosavadní kariéru, v NHL sehrál 656 zápasů.

„Počkejme, až dáme mužstvo dohromady. Ale nemyslím, že by se identita našeho celku nějak změnila. Máme opravdu vysoce konkurenceschopné hráče. Tým, který je soutěživý, individuálně i jako kolektiv, tvrdě napadá, umí přiostřit. Doufejme, že bude schopen měnit hru podle toho, jak bude potřeba,“ prohlásil GM Treliving.

Asi nikdo by mu neměl moc za zlé, kdyby si po ztrátě dvou největších hvězd olízal rány a zalezl. Kdyby Flames strávili zbytek léta prodejem všech zavedených aktiv, jež měli, čekali, kdo dá nejvyšší nabídku, a pustili se do přestavby, všichni by to pochopili. Jenže tohle Trelivingovi zjevně nesedělo. Důmyslnými tahy tým snad ještě víc vyšperkoval.

Dá se říct, že se Calgary opět zařadí mezi nejlepší celky Západní konference a pro ostatní bude představovat reálnou hrozbu. Možná tým nemá tak zručné jedince, jako ten z minulé sezony. Ale po lekcích, jež dostával v minulých sezonách, vypadá líp vybavený pro těžké jarní bitvy v play off.

