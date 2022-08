Vejmelka znovu za mladou Arizonou bez hvězd: Snad od nás uvidíte progres

Český bek Michal Kempný slaví postup do semifinále s brankářem Karlem Vejmelkou • Pavel Mazáč / Sport

Před rokem nastartoval Karel Vejmelka (26) velký průlom. Jako brankář Komety podepsal smlouvu s Arizonou, nakonec se stal jedničkou klubu NHL. Odchytal 52 zápasů, nejvíc ze všech Čechů a klub mu dal smlouvu do roku 2025 v celkové hodnotě 8,175 milionu dolarů. „Ideální by bylo, kdybych teď přišel do kempu připravený ještě lépe,“ hlásí vysoký gólman, který má i bronz z posledního MS.

Největší konkurence je pryč. Karel Vejmelka je po jedné sezoně v NHL aktuálně nejzkušenějším brankářem na soupisce Arizony. Fantom finského nároďáku Harri Säteri odešel do Švýcarska, Scott Wedgewood bude dělat dvojku v Dallasu. Takže jestli se někdo nevyloupne jak před rokem on, měl by zase hasit požár za sestavou Coyotes český brankář. Kolem něj jsou maximálně mladí gólmani z farmy a pak osmadvacetiletá dvojka Jon Gillies.

Před rokem Arizonu ohromila vaše kondice, jak jste přišel do kempu nadupaný. Volíte stejnou cestu?

„Snažím se, uvidíme, jak všechno nakonec vyjde, ale snažím se nic neměnit. Minulý rok jsem se cítil na kempu výborně, ideální by bylo, kdybych tam přišel připravený ještě lépe. (usměje se) Není důvod nic moc měnit, když to před rokem takhle vyšlo.“

Minule jste klub šokoval, vybojoval si hned místo, což málokdo čekal. Teď máte smlouvu až do roku 2025. V Arizoně už budete brankář, se kterým se napevno počítá?

„Doufám, jen samozřejmě jisté není nikdy nic. Je taky na mně, abych formu načasoval dobře, ať začnu jako jednička.“