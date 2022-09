Vladař o zlomové sezoně: Paráda, ale chci víc! Vzpomněl i na Pardubice

Švédský mladík Tim Söderlund padá přes českého brankáře Daniela Vladaře na MS do 20 let • Ryan Remiorz/The Canadian Press via AP

Jediný inkasovaný gól. I při šanci Brandona Taneva dělal, co mohl, ale útočník Penguins dokázal z dorážky puk do brány protlačit • ČTK / AP / Keith Srakocic

Celý ročník nahoře v NHL. Konečně! Mobil mohl Daniel Vladař nechat zavřený v šuplíku. Už se nemusel strachovat z neustálého šíbování mezi farmou a prvním týmem. Po letech v Bostonu, našel v Calgary klid. „Jistého ale pořád nic nemám. Minulý rok jsem makal nejvíc, jak to šlo. Teď to musím potvrdit,“ hlásí gólman Flames v rozhovoru pro iSport Premium. Jak se srovnal s pozicí dvojky? A co říká na kanadskou vášeň pro hokej?

Úloha nesnadná. Parťáka Danielu Vladařovi dělá v Calgary Jacob Markström. Švéd, který byl v poslední sezoně nominovaný na Vezina Trophy pro nejlepšího gólmana NHL. Český brankář je jeho záskok. Většinu ročníku sledoval v kšiltovce z první řady, přesto však pro něj byla sezona zlomová. Poprvé se vyhnul farmaření v AHL. Za Flames odchytal 23 zápasů. „Kdyby mi tohle někdo řekl loni v říjnu, tak mu ukoušu všechny nehty a sním celou ruku!“ směje se gólman.

Jak byste aktuálně popsal svoji pozici v Calgary a obecně v NHL? Jste v lize zabydlený?

„Doufám, že jo. Doufám, že v Calgary se mnou počítají. Myslím, že vědí, že tam sezonu můžu úplně v pohodě odehrát. Pořád mám ale velký prostor ke zlepšení. Tohle byl vlastně hlavní cíl pro minulou sezonu, aby se mnou klub počítal. Abych jim nedal šanci o mně pochybovat, že tam patřím. Věřím, že tohle se mi povedlo a na kemp teď můžu jet s čistou hlavou. Místo pro mě mají, počítají se mnou. Na druhou stranu v NHL člověk nikdy neví.“

Když to však otočím, pro správné mentální nastavení asi není nejlepší myslet si, že máte svoje jisté. Mám pravdu?

„Právě, přesně tak to je. Proto se nechci rouhat a říkat, že jsem v pohodě a místo mám zaručené. Raději budu nohama při zemi, abych pak vykulený nekoukal. Minulý rok jsem makal nejvíc, jak to šlo. Teď to musím potvrdit. Ideálně hned v kempu, pak v přípravě, ať mám dobrý začátek sezony.“

Pozici však máte složitou, jasnou jedničkou je Jacob Markström. Zatímco leckde jinde jsou vyrovnaní gólmani 1A a 1B, u vás jste vy jasná dvojka. Jste s tím srovnaný?