S Chicagem má Stanley Cup, z konce trpěl depresí. Teď je stand-up komik

Prožívá stejně silné emoce, jako když ještě stál v brance a chytal NHL. Scott Darling začal bavit diváky jako stand-up komik. „Když jsem skončil s hokejem, nevěděl jsem, co budu dělat. Dlouho žijete v určitém režimu, najednou je to pryč a vy nevíte, co si počít. Potřeboval jsem něco, co mě přiměje vstát ráno z postele,“ líčil 33letý vítěz Stanley Cupu z roku 2015 v rozhovoru pro NHL Radio Network.

Než si Darling zachytal v NHL, prošel dvanácti profesionálními týmy na různých úrovních, včetně Southern Professional Hockey League, což je v severoamerickém hokeji víceméně dno. Spadl na něj i v životě. Měl problémy s alkoholem, ale dostal se z nich. Původně ho draftoval v roce 2007 Phoenix v šestém kole. První šanci však dostal až po sedmi letech v Chicagu, kam si ho vytáhli na záskok po zranění Anttiho Raanty.

Při svém debutu v NHL vychytal Blackhawks vítězství a na konci ročníku 2014/15 vzpíral nad hlavou Stanley Cup. Ještě dvě sezony pak pokračoval jako dvojka za Coreym Crawfordem, další dvě působil v Carolině, ale opět zapadl. Ještě v létě 2019 ho získala Florida, v NHL se však už neobjevil. Strávil v ní pět sezon, než zamířil do Innsbrucku v Rakousku.

V předminulém ročníku chytal jediný a zároveň svůj poslední zápas za Rockford v AHL. Potom to zabalil. S odchodem do hokejové penze se vyrovnával těžce. „Měl jsem deprese. Trvaly šest měsíců, nevěděl jsem, jak dál naložit se svým životem,“ přiznal Darling. Nedávno objevil novou vášeň. Trochu nečekanou, nicméně zaplnila prázdnotu po skončení kariéry. Z jedné scény přešel na jinou. Vystupuje jako stand-up komik.

Každý, s kým hrál hokej a kdo Darlinga poznal, musel být překvapený. V kabině se totiž moc neprojevoval. „Zíral jsem na tkaničky u bot a držel se v ústraní. Ale spíš proto, že jsem byl nervózní a uzavřený. Soustředil jsem se sám na sebe, abych co nejlíp dělal svou práci. Jakmile jsem skončil, uvědomil jsem si, že můžu být sám sebou, taky vím, že jsem trochu cvok,“ řekl.

Do světa bavičů vstoupil víceméně náhodou. V komediálním klubu Laugh Factory v Chicagu potkal komika Raye Wisbrocka. „Můj humor vychází z příběhů o mém životě a je stejně černý jako ten jeho. Jednou mě vyzval, abych to zkusil. Byl jsem hodně špatný, ale líbilo se mi to, znovu jsem cítil ten adrenalin a vzrušení jako při zápasech NHL. Do vystupování jsem se zbláznil úplně stejně jako do hokeje,“ popisoval Darling.

Letos v létě podnikl turné s komikem Ianem Baggem. Vystupoval rovněž v Raleigh, kde chytal za Hurricanes. „Dělal jsem si legraci z města a Severní Karolíny a lidi v publiku reagovali ve stylu: ‚Ach, tohle přece nemůžeš říkat…‘ Vypadám jako člen Hell´s Angels, takže se lidi se mnou nemažou. Ale jsem vlastně rád, když začnou remcat. Jsem dokonce nadšený, protože vím, že je vzápětí vykostím. V běžném životě jsem milý člověk, ale na jevišti působím občas arogantně a sebestředně. Ale dělám to naschvál. Baví mě zapojovat publikum,“ pravil.

K brankářským vzorům Scotta Darlinga patřili Carey Price, Pekka Rinne a Ben Bishop. Coby stand-up komika ho ovlivnili američtí baviči jako Tom Segura, Chris Distefano, Bert Kreischer či Andrew Santino. V oboru jsou slavnější, on si však při vystoupeních utahuje, že je předčí, protože má jako jediný v oboru Stanley Cup.

„Byla to nejlepší věc, jaká mě potkala. V Chicagu jsem vyrostl, celý život jsem fandil Hawks a to mi zůstalo. Znamenalo to pro mě celý svět. Moje rodina byla na oslavách triumfu v roce 2010, s mámou jsme doma na gauči sledovali ten další v roce 2013 a za dva roky jsem byl sám přímo u toho. Bože, jsem plný emocí, jenom když o tom vyprávím,“ svěřil se.

V play off 2015 se stal Darling miláčkem a lidovým hrdinou Chicaga. V prvním kole vychytal tři vítězství proti Nashvillu. Ve čtvrté partii, kterou Blackhawks vyhráli ve třetím prodloužení, mu napočítali 50 zásahů. „Myslím, že tohle je věc, kterou dodnes slýchávám nejvíc, když jdu po městě. Jsem nápadný, jen tak se neschovám. Měřím šest stop a šest palců, mám vousy, tetování a tak. Pořád často slýchám, jak na mě někdo zakřičí: ‚Nashville 2015!‘ Jen si řeknu: ‚Jo, to jsem byl já. Byl jsem u toho!‘“ uzavřel Scott Darling.