Martinec: Slafkovský může uspět i v Montrealu. V patnácti už byl chlap

Čerstvě patnáctiletý slovenský poklad v kategorii U16 posbíral 42 bodů (19+23) ve 22 zápasech, třikrát naskočil i mezi borci U19, sebral 2 body (0+2). „Juraj sem přišel ještě jako dorostenec, stejně měl 90 kilo, biologicky byste řekli, že je to hotový chlap. Bylo vidět, že má před sebou velkou kariéru, rodiče uvědomělí, on dobře vychovaný. Nepochyboval jsem nikdy, že by se mohl dostat do NHL. Prošel si Salcburkem, pak šel do Česka, od nás do Finska. Viděli jste, že je i mentálně nachystaný, věděl, co chce,“ vzpomíná Martinec.

Hradec dobře věděl, co ve Slafkovském je. Taky rodičům už nadhazoval vizi, že od roku 2019 začne hrát extraligu dospělých. „Na dospělý hokej byl připravený, s rodiči jsme řešili smlouvu, měli jsme plán ho zařadit do áčka. Finsko je samozřejmě dobrá cesta, evidentně s ním měli ale jiné plány,“ sledoval ho Martinec.

V TPS Turku začal hrát Slafkovský za muže až v posledním ročníku a ještě nejdřív spíš opatrně ve 4. formaci. „Vždycky je zajímavé sledovat všechny cesty, protože prostoru ve Finsku třeba nedostával tolik. Jemu pak ale určitě i pomohlo, že se přebudovával slovenský nároďák, trenéři mu dali šanci a on hrál skvěle na velkých akcích. Určitě může říct, že se rozhodl výborně,“ přidal hradecký kouč.

A jak vidí budoucnost velkého chlapa ze Slovenska dál? „Hrozně bych mu přál, aby udělal v Montrealu skvělou kariéru. Šanci dostane, určitě může uspět i tam. Není náhoda, co předváděl za Slovensko na olympiádě a na MS.“

