Šest českých vlčáků v Bostonu? Kouč chválí Zbořila, do týmu se tlačí i Lauko

Čtyři Češi by měli mít na soupisce Bruins své místo jisté. Není to málo? Po sobotní noci se zdá, že ano. První přípravný zápas Bostonu v nové sezoně totiž náramně vyšel Jakubům Zbořilovi a Laukovi. Byl jich plný led, stáli u všeho nebezpečného, co hosté v utkání proti Flyers (1:2) vyprodukovali. Zadák Zbořil řídil přesilové hry a zásoboval kolegy přesnými pasy, Lauko se zase vecpal do tří velkých šancí a vsítil jediný gól svého týmu. Oba vyplnili žádanku o místo v NHL.