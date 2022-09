NHL v Praze? Ministr: Rusové by neměli dostat vízum. Ale možnost je...

Bude moci Jakov Trenin z Nashvillu přicestovat do Prahy? • Profimedia.cz

Postoj ministerstva zahraničí k udělení víz ruským hokejistům San Jose a Nashvillu pro zahájení sezony NHL v Praze se nemění. Schengenská víza by neměli dostat. Pokud budou mít již platná víza, měli by být vpuštěni, nynější jednání ale mohou situaci změnit. ČTK to v pondělí sdělil ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti).