Sedlák s Kautem bojují o místa. Bude to fuška, na soupisce Colorada je těsno

Sestava Colorada je stále dost nabitá. Každou minutu na ledě bojujete o šanci se dostat do kádru a týká se to i dvou útočníku z Česka. Lukáš Sedlák má do finální soupisky pro start NHL celkem blízko. Martin Kaut? Konečně se chce prosadit, čtyři roky hraje spíš na farmě. „Je to asi moje poslední šance, takže udělám všechno, co půjde a snad to dopadne,“ řekl pro The Athletic. Naděje stoupá i kvůli marodce. Stačí „drobnost“, zářit, ukázat se, nechybovat.