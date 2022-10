Vaněček zazářil a hlásí se o jedničku. Devils potřebují trefit brankáře

Říká se, že Devils mají tolik talentu, že by potřebovali aspoň průměrného brankáře, aby to bylo vidět. Na soupisce je Mackenzie Blackwood, který předvedl dvě povedené sezony v letech 2018-2020. Pak se pral se zraněním a mizernou výkonností. V létě se v New Jersey rozhodli, že nelze spoléhat pouze na něj.

Tím pádem si plácli s Washingtonem na trejdu Vítka Vaněčka, kde se vyměňovali jen draftové volby. Táhne se za ním ale taky téma, že se čekalo víc. On i Ilja Samsonov dostali šanci utrhnout branku Capitals. Nakonec se klub rozhodl, že to nikam moc nevede, přivedl Darcyho Kuempera, čerstvého vítěze Stanley Cupu z Colorada. Vaněček ani Samsonov v hlavním městě USA neohromili. Oba měli skvělé fáze a pak i dost slabé. Český brankář má talent, několikrát zazářil, ale potřebuje být konzistentní, nemít propady, navíc mu nevyšlo poslední play off.

Generální manažer Tom Fitzgerald si tím ale hlavu neláme: „Vítěze Vezina Trophy vám nikdo nevymění. Takže nejde mluvit o nějaké neúctě, že by z Washingtonu odešel. My v něm získali dobrého brankáře do našeho tandemu,“ pronesl boss Devils pro The Athletic.

Podle prognóz by si měl Vaněček získat místo jedničky. Průměrný je stoprocentně, to už dokázal. Teď se čeká, jestli dovede být i lepší a dlouhodobě. Třeba příprava mu vyloženě sedla. Zatím pochytal 52 střel z 55, které na něj letěly, proti Bostonu se blýskl výhrou 1:0.

„Dvakrát, možná třikrát za zápas předvedl opravdu velký zákrok. Když tohle váš brankář dovede, vy dostáváte šanci uspět,“ spokojeně zamručel trenér Lindy Ruff. Za Bruins sice nenastoupily největší hvězdy David Pastrňák , Patrice Bergeron nebo David Krejčí . Ale Vaněček vypadal jistě, mnohem lépe než jen průměrně, což se počítá.

Sám po zápase mluvil o tom, že se cítí lépe a lépe. „Není to jiné, je to pořád ten samý hokej,“ usmál se na dotaz o změně působiště. A že se teď s Blackwoodem pere o jedničku? „Pod tlakem jste tady pořád, Blackie a Bernier jsou velmi dobří gólmani. Hrajeme v nejlepší lize na světě, tlak tady pochopitelně je,“ dodal.

Jak si vedli brankáři Devils v minulé sezoně Vítek Vaněček (Washington) zápasy/výhry 42/20

úspěšnost zákroků 90,8 % Jonathan Bernier (New Jersey) zápasy/výhry 10/4

úspěšnost zákroků 90,2 % Mackenzie Blackwood (New Jersey) zápasy/výhry 25/9

úspěšnost zákroků 89,2 %

