Z Třince do Pittsburghu. Skaut (34) o nové práci v NHL. Na co je nejvíc hrdý?

Jedno ocelářské město vyměnil za druhé. Hokejový skaut Lukáš Havlíček (34 let) jde z Třince do Pittsburghu. Z extraligy do NHL. „Je třeba mít i hodně štěstí,“ říká muž, který například stál za hokejovým rozvojem Martina Fehérváryho, v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz. „O NHL jsem snil už jako kluk, všechny své kroky jsem k ní směřoval.“

O víkendu začal naplno pracovat jako skaut Pittsburghu Penguins pro střední Evropu. Lukáš Havlíček, rodák z Liptovského Mikuláše, který v mládeži hrával za Opavu nebo Mladou Boleslav, si plní dávný sen.

Fandil jste Pittsburghu už jako malý?

„To je vtipné. Rodiče hledají fotku, kde jako malý hraju venku hokejbal a mám na hlavě oblíbenou kšiltovku s logem Pittsburghu. Když jsem ji totálně propotil, tak jsem ji využíval jako lapačku v zápasech před barákem. Při vzpomínkách jsme se tomu teď zasmáli. Ano, fandil jsem Pittsburghu, protože tam byl Jarda Jágr , Martin Straka, Robert Lang. I trenér Ivan Hlinka . Takže Pittsburgh mi byl v dětství nejblíže. Jako starší se mi pak líbilo Chicago s Mariánem Hossou nebo Washington s Peterem Bondrou. Pokud o vás má jako o skauta zájem NHL, tak je skoro jedno, jaký je to klub. Ale Pittsburgh? Když po vás sáhne pětinásobný vítěz Stanley Cupu, tak to je dobrý začátek.“

Jak se dá z české extraligy „vystřelit“ do NHL?

„Je potřeba mít i hodně štěstí. NHL je sen, nebo by měla být sen, každého malého hokejisty. Já nebyl výjimka. Jenže začnete střízlivět, zjistíte, že NHL není pro každého. Hokejovou kariéru jsem utnul relativně brzy, vzal jsem práci u mládeže pro americkou firmu (Legacy Global Sports). Organizovali jsme hokejové turnaje pro děti od deseti do patnácti let. Taková neoficiální mistrovství světa v tomto věku. Díky tomu jsem se dostal i k zastupování hráčů, skautingu, najímání trenérů, skládání českých i slovenských výběrů. Takže jsem v manažerské funkci začal snít o NHL znovu a všechny své kroky jsem k ní směřoval. A pomohla mi teď i shoda okolností.“

Jakých?