Hertl platil večeři, prozradili hráči Sharks. Chválí Prahu i české jídlo

Fanoušci, hokejisté, funkcionáři – všichni se těší na speciální začátek NHL v Praze. Už dnes se od 20.00 utkají celky San Jose a Nashvillu o první body v nové sezoně. Jenže u nikoho se úroveň nadšení nemůže přiblížit tomu, co momentálně prožívá Tomáš Hertl. Český útočník ve službách Sharks se na ledě O2 areny proháněl v barvách Slavie. Teď se představí před svými fanoušky a nadšenou rodinou znovu. „Když se Tommy na něco těší, mluví opravdu rychle. V tomto týdnu zařadil extra rychlost,“ vtipkoval forvard Nick Bonino po pátečním rozbruslení.

San Jose se na úvodní dvojzápas etablovalo nejprve v Berlíně, kde v rámci přípravy přehrálo místní Eisbären (3:1). Teď je čeká vstup do soutěžního ročníku. „Je to pro nás jiné, nastoupit právě tady. Přece jen v NHL už jsme na jednotlivé arény zvyklí, máme nějakou rutinu. Vlastně jsme trochu jako na dovolené. Probudíte se v Německu, pak zase v Česku. Snažíme se dostat do normálního režimu, vaří nám tu dobře, všechno šlape a jsme připravení na zápas,“ pochvaloval si Bonino.

Společně s obráncem Mariem Ferrarem přiznal, že motivaci navíc představuje pro tým radost Tomáše Hertla. Svůj návrat prožívá velmi intenzivně. Ve středu vzal parťáky na výlet do města, o den později během veřejného tréninku zdravil fanoušky a rozdával podpisy.

„Ve středu, kdy jsme v Praze strávili nějaký čas, to bylo skvělé. Ochutnali jsme výtečná jídla, poznali kus kultury. Výborná zkušenost. Večeři zaplatil samozřejmě Tomáš,“ smál se Ferraro. „Vnímám jako privilegium, že můžeme hrát zrovna tady. Skvělá možnost pro Tommyho i Radima Šimka, mohou se ukázat před svými rodinami i přáteli. Chceme se za ně rvát. Představují motivaci navíc,“ přiznal čtyřiadvacetiletý Kanaďan.

Sharks byli nadšení z odezvy, které se jim dostalo během čtvrtečního veřejného tréninku. Skupinky dětí sledovaly, jak si počínají jejich vzory v čele s usměvavým Hertlem. Ozývaly se pokřiky v češtině i v angličtině. Hokejisté San Jose proto doufají, že publikum bude večer na jejich straně.

„Věříme, že nám fanoušci pomohou, když máme v týmu dva domácí borce. Za Tommyho jsme opravdu šťastní,“ potvrdil Bonino. „Je to pro něj skvělá příležitost, směje se od chvíle, kdy jsme přistáli v Praze. Zažívá výjimečný moment a doufám, že předvede dobrý výkon,“ dodal trenér David Quinn, kterého v hlavním městě Česka čeká ostrá premiéra na střídačce Sharks.

