Show jménem NHL v Praze. Nadšení i z tréninku, San Jose má českou výhodu

Už předchozí nácvik Predators bavil. Nashville totiž do hlavního města přijela podpořit početná skupina zámořských příznivců, včetně populárního „Predxicana“. Fanoušek s obřím sombrerem a hokejovou přilbou připravil parádní kulisu, takže když přišli ke slovu Sharks se dvěma českými hráči v sestavě, vítali je diváci bouřlivými ovacemi.

Jejich srdce si dle očekávání získal hlavně Tomáš Hertl. Každá návštěva NHL v Praze měla jemu podobného hrdinu. Před třemi lety jím byl Jakub Voráček, v roce 2010 zase Radim Vrbata. Muži, kteří se snažili rozveselit své publikum. Když už přijedeme, ať to stojí za to.

Totožnou metu si teď stanovil slávistický odchovanec. Ne že by jinak v průměrném ansáblu s názvem Sharks neplatil za lídra. Uvědomuje si, že bez jeho vydatné pomoci se mužstvo těžko bude hrabat na místa zaručující play off.

Jenže tenhle moment má speciální punc. Viděli jste to na úsměvech, které Hertl rozdával v tiskovém centru. Bylo to znát z jeho nadšení, když mohl na led přivést syna Tobiase.

Hertl vzal syna na led: Chtěl jsem, aby to prožil se mnou. Šimek popsal zážitek z Václaváku Video se připravuje ...

„Chtěl jsem ho tam vzít, aby to prožil se mnou, aby to i rodiče mohli vidět. Jsem za to moc rád. Byl sice trochu vyjukaný, ale užil si to. Celkově na to budeme jednou moc rádi vzpomínat,“ potvrdil osmadvacetiletý útočník, který si nanečisto střihnul i jednu pohotovou branku z první. V pátek a v sobotu bude na stejném hřišti usilovat o soutěžní zářezy.

A taky rozdávat úsměvy do čoček fotoaparátů a podpisy fanouškům. I v tom spočívá jeho pražská mise. Zájem byl vidět už při veřejném tréninku, žádný moment nepřebil ohlas na Hertlův nástup a následné focení s krajanem Radimem Šimkem ve středovém kruhu. Maskot pak pod tribunou mával Hertlovou fotografií, jeho trefa sklidila okamžitý potlesk.

„Je kouzlo, že jsme vůbec v Čechách. Vždycky se sem rád vracím,“ rozněžnil se i třicetiletý zadák Šimek. „Ve středu jsme si dali na Václaváku s klukama klobásu z grilu, byli z toho nadšení. Dokonce říkali, že se jim Praha líbí víc než Berlín, což mě potěšilo.“

San Jose bude hrát pro „Tommyho“

Z radosti českých parťáků může čerpat celá kabina San Jose. Hlavně Hertl spoluhráče svou pozitivní energií příhodně nakazil. Stojí za ním vlastně všichni. Dva body do tabulky? Dobře, běžná věc, ale teď se hraje o „Tommyho“ štěstí. Nashville podobnou motivaci postrádá.

„Vidět Tommyho doma, jak reaguje na fanoušky, to je prostě paráda. Určitě prožívá zcela speciální moment,“ uvědomuje si Hertlův kolega z elitní útočné letky Sharks Luke Kunin. „Je to pro něj výjimečné, ale také pro nás, když vidíme, co pociťuje. Pro Česko znamená hokej opravdu hodně, hvězdní hráči jsou vnímaní jako hrdinové,“ přidal kouč David Quinn.

Hertl jeho slova potvrdil v praxi. V hledišti nebyla nouze o dresy s číslovkou 48, pražský rodák si vychutnal také potlesk vestoje. V O2 areně s ním dokonce prohodil několik slov kamarád Jaromír Jágr. I to svědčí o tom, jakou pozici si usměvavý útočník na české hokejové scéně vybudoval.

„Vážím si i toho, že tu může být celá rodina a uvidí, kde jsem dřív začínal. Ale hlavně se chci připravit na sto procent na zápasy, začíná sezona, jsou to důležitá utkání. Až budeme v neděli v letadle, budu mít větší klídek. Jsem rád, že mám šanci si tady zahrát, ne každému se to podaří. Nikdy nevíte, jestli to není naposledy,“ potvrzuje bezmála stokilový obr, který v dresu Sharks zahájí jubilejní desátý ročník.

Oba týmy pojaly trénink před pátečním střetem rozdílně. Nashville nasadil rychlejší tempo, piloval zakládání útoků, přečíslení tři na dva i klasickou přesilovku. To San Jose se hodně soustředilo na nácvik hry v prodloužení. Nejprve se šest bruslařů prohánělo po zmenšeném kluzišti ve středním pásmu, pak i po celé šíři hrací plochy. Kdo zvolil úspěšnější plán, to ukáže páteční zápas.

Nicméně bez ohledu na konečný výsledek půjde o oslavu kvalit Tomáše Hertla a jeho dlouholetých služeb Sharks v NHL.