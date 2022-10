HERTL show. Gól, dojetí maminky, ale i porážka… Růžička přál na dálku

V deváté minutě přišel ten vysněný moment. Kvůli němuž miliony kluků po celém světě touží. Dát gól v NHL!

Navíc doma. Ve městě, kde hokejově vyrůstal. Před svými nejbližšími. Útočník Tomáš Hertl dorazil puk pod horní tyčku, zapumpoval rukou. Ochozy jásaly. Na tohle fandové čekali!

Hlavní hrdina upaloval ke střídačce plácnout si s ostatními, pak ještě zamával do míst, kde seděla rodina. Životní moment… „Jsem na něj tak pyšná. Že se mu to povedlo zrovna tam, kde začínal,“ vykládala dojatá maminka Miloslava.

V krátkém rozhovoru pro iSport.cz popisovala, že palce držela tak, až si je málem umačkala. „Z příbuzenstva jsme tady všichni. Žijeme tím,“ vykládala maminka aktuálně nejsledovanějšího hráče v Česku. Veřejně se jí vystupovat nechtělo, ale nakonec kývla na pár otázek. Bylo vidět, jak je pyšná. A hlavně dojatá.

To byl i samotný lídr Sharks už přitom, když zněla česká hymna. Stál na modré, měl skleněné oči. Krátce předtím si vyslechl největší aplaus při představování elitních formací. Celkem dorazilo 16 648 fanoušků.

„Pro celou rodinu je to mimořádná událost,“ přidal se i o čtyři roky starší bratr Jaroslav. Jsou si podobní, nerozluční parťáci, pojí je hokejová vášeň. Ale i to, že mají malé syny podobného věku.

Gól! Maminka i brácha oslavovali trefu Tomáše Hertla. Jak zápas prožívají? Video se připravuje ...

Oba u toho v pátek byli. „Už se těším, až po sezoně vyrazíme na pánskou jízdu,“ usmál se bývalý bek, jenž mladšího bráchu bral neustále do party. I proto se malý Tomáš rychle otrkal. Dostával „sodu“, ale dokázal se prosadit.

Dotáhl to až k tomu, že si zahrál v NHL. Navíc doma. Pro širokou rodinu Hertlů to byl mimořádný večer.

Příznivci Sharks měli v hledišti přesilu. Alespoň zezačátku. Soupeř z Nashvillu pak svými góly fandění otupil, ale to nic neměnilo na tom, že tohle byl zápas hlavně o čísle 48. A jeho českém parťákovi Radimovi Šimkovi. I když porážka je pochopitelně mrzela.

„Nejdůležitější jsou pro nás body, abychom dobře odstartovali sezonu,“ říkal Hertl ještě před utkáním.

Po zápase byl vyhlášený druhou hvězdou zápasu. Když vyhlásili jeho jméno, vjel na led, zamával a zatleskal příznivcům. Do hlediště vhodil puk i hokejku.

Na klubovém účtu na Twitteru se během dne objevovaly fotky fanoušků v Hertlových dresech procházejících se po městě. „Tohle je velká Hertlova Praha!“ zněl titulek.

V hledišti ale chyběl další osudový muž při jeho hokejovém růstu. Kouč Vladimír Růžička. Právě pod ním pronikal do velkého hokeje, někdejší slávistický boss ho cepoval. Nic mu nedaroval, dupal po něm. Ale v tom dobrém slova smylu…

„Určitě jsem mu hrozně moc vděčný. V kariéře mi pomohl nejvíc,“ vykládal Hertl pár let poté, co z pražského týmu vletěl na blyštivou zámořskou scénu. Někdejší trenér, jenž ho vytáhl do áčka, v době pátečního zápasu vedl Litvínov proti Kometě.

„Ale stejně bych asi nešel, nějak by mě to až tolik nelákalo,“ říkal v pátek do telefonu krátce poté, co na videu dodělal přípravu přesilovek. Kariéru někdejšího slávisty ale pochopitelně sleduje. Už tehdy viděl, jaký v něm dřímá potenciál. Nespletl se. Bylo to právě na ledě O2 areny, v níž pod vedením charismatického kouče ochutnával chlapský hokej.

Ale neuslyšíte od něj, jak se holedbá, že právě on ho vypiplal. „Tyhle řeči nemám rád, když se někdo chlubí, že někoho hokejově vychoval. Vždycky je to víc lidí, ne jenom jeden trenér,“ hlásí Růžička, který je pochopitelně za Hertla rád.

„Zahrát si doma NHL? Navíc v hale, kde začínal? Co může být pro něj víc? Moc mu to přeju!“ reaguje 59letý trenér. „Jsem rád, kam až se dostal. Zaslouží si to. Odmala na sobě pracoval. Je vidět, že si v San Jose vybudoval skvělou pozici. Mám za něj velkou radost. Všem ukazuje, jaký je to vynikající hráč,“ hlásí Růžička.

Palce na dálku mu při zápase držel i Jaroslav Bednář, někdejší útočník a spoluhráč. I on malého vyjukaného klučinu, který stejně jako Jaromír Jágr už v mládí těžil z velkého zadku a síly u mantinelu, sledoval při prvních zápasech za Slavii.

„Už tehdy v sobě měl obrovskou hravost. Moc mu fandím,“ hlásí vyhlášený hokejový šikula. Ani jeho pracovní povinnosti do O2 areny nepustily. Jinak ale byla hala plná nadšených fanoušků.

Hertlův úsměv je nakažlivý. Od doby, co začal v NHL sypat góly, jsou agentury plné fotografií s jeho vysmátým výrazem.

Rozsévá kolem sebe dobrou náladu, i když v posledních letech to šlo ztuha, když Sharks strádali a tři roky po sobě nepostoupili do play off.

„Jsem s týmem krátce, ale za tu dobu jsem stihl poznat, jaká je tady parta. Všichni mají k sobě blízko. A nikdo v něm není respektovanější a oblíbenější hráč než Tom,“ vysekl mu poklonu kouč David Quinn, jenž přišel k týmu z Kalifornie až koncem července.

V pátek spolu s NHL bavil celou Prahu.

Byl to Hertlův večer. I když se nakonec radoval soupeř. Už v sobotu mají Sharks příležitost uspět v odvetě.

Nashville Predators Vše o klubu ZDE

San Jose Sharks Vše o klubu ZDE