Hertl vzal na led syna, řeší i humbuk: Kluci se ptali, co se v Praze dá dělat

Užívali si to. Rozdávali úsměvy, stihli i několik podpisů. Fanoušci skandovali jejich jména. „Úžasný zážitek,“ reagoval útočník Tomáš Hertl bezprostředně po otevřeném tréninku. Spolu s českým parťákem Radimem Šimkem byli nejsledovanějšími členy San Jose Sharks. Potom se Hertl usadil za stůl a popisoval bezprostřední dojmy. „Moc si vážím toho, že mám šanci si tady v Praze zahrát,“ reagoval Hertl. Doprovodil to většinou svým typickým úsměvem.

Na konci tréninku si vzal na led i svého synka. Další silný moment. „Byl vyjukaný, ale užil si to. Jednou na to všichni budeme moc rádi vzpomínat,“ říkal klíčový centr Sharks. Jeho tým se v pátek a v sobotu utká s Nashvillem, právě na Hertla a jeho souhru se švýcarským parťákem Timo Meierem bude tým především spoléhat.

To byl bezprostřední nápad vzít synka na led?

„Chtěl jsem ho vzít na led, nebo do kabiny. Chtěl jsem, aby to prožil se mnou, aby to i rodiče mohli vidět. Jsem za to moc rád. Byl sice trochu vyjukaný, ale užil si to. Celkově na to budeme jednou moc rádi vzpomínat.“

Celkem je kolem vás před dvojzápasem hubmuk, že?

„Je toho hodně. Jsem z Prahy, kluci se ptají, co se tady dá dělat. Chystal jsem týmovou večeři, do toho hodně mediálních povinností. Ale hlavně se chci připravit na sto procent na zápasy, začíná sezona, jsou to důležitá utkání. Každopádně si vážím toho, že u toho může být celá rodina. Mohou mě vidět, kde jsem dřív začínal. Hlavní ale je, abychom dobře začali sezonu. Až budeme v neděli v letadle, budu mít větší klídek. Ale i ten humbuk k tomu patří. Jsem rád, že mám šanci si tady zahrát, ne každému se to podaří. Užívám si to na sto procent. Nikdy nevíte, jestli to není naposledy.“

Takže úspěch týmu je pořád na prvním místě?

„Určitě ano. Jdu za vítězstvím, chceme vyhrávat. Poslední roky pro nás nebyly jednoduché, když jsme nepostoupili do play off. Předtím se to ani neřešilo, koukali jsme jenom na to, jak daleko v něm půjdeme... Teď jsem prodloužil smlouvu, takže bych rád pomohl k tomu, abychom se dostali zpátky do bojů o Stanley Cup. Nejšťastnější budu, když zpátky pojedeme se třemi nebo čtyřmi body.“

Jágr vtipkoval, že jste mu říkal, že dáte v každém zápase tři góly…

„Kéž by to bylo tak jednoduchý. (smích) Hlavní pro mě je, abychom vyhráli. Celkově věřím, že předvedeme dobrou show.“

Co dalšího jste probírali s Jágrem?

„Měl jsem tu možnost si s ním zahrát na dvou šampionátech, hlavně poprvé to pro mě byl neuvěřitelný zážitek. Pro nás všechny to byl velký vzor. Teď jsme se neviděli poprvé, takže už jsme si spíš popovídali, jak se máme a tak.“