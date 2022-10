Prognóza NHL: Francouzův nástup, překvapením Ottawa. A vyhraje...

Nejlepší hokejová liga světa se rozjela v pátek v Praze. Ale kolotoč NHL se naplno roztočí až v noci z úterý na středu. Stanley Cup obhajuje Colorado, ale podle prognózy deníku Sport a webu iSport.cz mu to nevyjde. Do finále se vydrápe kanadský tým, třikrát hurá! Ale víte co? Edmonton pohár neurve, velký ohňostroj odpálí Carolina. Zazáří David Pastrňák a čekejte, že esem by se mohl stát Pavel Francouz.

Finále Stanley Cupu

Carolina-Edmonton

Texty o Torontu ve velkém hlásají: This is the year! Tohle je ten rok, kdy Maple Leafs konečně ukončí 55 let čekání na Stanley Cup. Dámy a pánové, neukončí. Ve finále Východní konference je totiž zastaví překvapení sezony: Carolina Hurricanes! Fantastická sezona čeká Sebastiana Aha, skok vzhůru udělá dvacetiletý mladík Seth Jarvis. Životní ročník prožije Martin Nečas. Na top roky se rozpomene zadák Brent Burns. S kým se o pohár utkají? S králi Západu z kanadské Alberty: s Edmontonem. Connor McDavid s Leonem Draisaitlem dojdou o patro výš než v uplynulém ročníku. Ale víte co? Stačit to nebude. S Pohárem bude napřesrok juchat kouč Rod Brind'Amour a jeho tým.

černý kůň Východu: New York Rangers

černý kůň Západu: Minnesota Wild