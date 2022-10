Boleslav? Ne, smůla. Z Michalovců rovnou do NHL! Regenda píše pohádku

V létě roku 2020 se vracel na Slovensko. Bylo mu dvacet let a kdekdo se tehdy ptal: kdo je to ten Pavol Regenda? Za sebou měl tři roky v mládeži ve Skandinávii, v reprezentaci odehrál šampionát do 18 i 20 let. Široká veřejnost ho však příliš neznala.

Už v první sezoně po návratu do Michalovcí si nevedl zle. Ještě víc ale zaujal v té druhé. Ročník 2021/22 byl pro dlouhovlasého forvarda zlomový. Bodové rekordy ale netrhal. Ve 43 utkáních uhrál 39 bodů, sotva se dostal do nejlepší dvacítky bodování slovenské extraligy. Zaujal však kombinací šikovnosti, dobrého bruslení a se svými sto kily taky tvrdou hrou.

Už před více než rokem o Regendu projevila zájem Mladá Boleslav. „Byli jsme s vedením Michalovcí v kontaktu někdy během srpna 2021. Chtěli jsme ho vykoupit, ale to klub odmítl. Během podzimu jsme se pak s hráčem dohodli na smlouvě od následující sezony. Líbil se nám dlouhodobě. Ani mě nepřekvapuje, že šel nakonec rovnou do Ameriky. Pavol je vysoký útočník, který má obrovskou energii, nebojí se chodit do míst, kde to bolí,“ říkal sportovní manažer bruslařského klubu Václav Nedorost pro slovenský deník Šport.

Bolka měla nakonec smůlu. Její dres Regenda obléct nestihl. Kdekoho zaujal už představením v Dukle, zbytek světa si ho pak všiml na olympijských hrách v únoru v Pekingu. Tam 191 centimetrů vysoký borec vytvořil v cestě za senzačním slovenským bronzem nejlepší útok týmu s Jurajem Slafkovským a Milošem Romanem.

Vše pak gradovalo na mistrovství světa ve Finsku, kde se Regenda stal s pěti góly nejlepším střelcem výběru kouče Craiga Ramsayho. „Každé střídání jde nadoraz, tvrdě napadá. Působí na ledě bez strachu, bez přehnaného respektu. Nikdo nemá rád soupeře, jako je on. Hned je u vás, nedá vám nadechnout,“ povídá o repre parťákovi obránce Ocelářů Martin Marinčin.

Přišla dvoucestná smlouva od Anaheimu.

Ze slovenské extraligy rovnou do NHL Ivan Čiernik 1997/98 Ottawa Marián Hossa 1997/98 Ottawa Lubomír Vaic 1997/98 Vancouver Marián Gáborík 2000/01 Minnesota Lubomír Višňovský 2000/01 Los Angeles Radoslav Hecl 2002/03 Buffalo Pavol Regenda 2022/23 Anaheim

Nejdřív nováčkovský kemp, pak kemp hlavní. Ještě před pár týdny by Regenda jistě považoval za úspěch, kdyby si uhrál slušný flek na farmě v AHL. Jenže on v přípravě zaujal natolik, že prošel bez bolesti všemi řezy a získal místo rovnou v prvním týmu Ducks.

„Těžko se mi hledají slova, nevím co říct. Když jsem zjistil, že zůstávám, byl jsem v šoku. Je to splněný sen. Zatím si ani pořádně neuvědomuju, co to vlastně znamená a jaké to přesně bude, až poprvé vyjedu na led. Jsem ale neskutečně šťastný,“ zářil Regenda.

Píše úžasnou pohádku. Zatímco ještě před půlrokem objížděl stadiony v Prešově a Nových Zámcích, teď ho čekají arény NHL. Trenér Dallas Eakins s ním počítá do čtvrté lajny po bok Maxe Jonese a Dereka Granta. „Je velký, má sílu, nebojí se jít před branku. Zaslouženě je za to odměněný,“ dodává trenér.

„Palo je ctižádostivý, ale zároveň si nechá poradit. Má dobře nastavenou hlavu. Věnuje se hokeji, nic mimo neřeší. Je to kluk, který si jde za svým cílem. Už dříve jsem v něm viděl potenciál, jeho poslední progres je ale brutální. Z roku na rok se neskutečně zlepšuje. Je to podobné jako u Miloše Kelemena,“ říkal slovenskému Športu Regendův agent Marcel Sakáč. Mimochodem připomněl další jméno spojené s Mladou Boleslaví. Kelemen po jedné sezoně u Středočechů rovněž zamířil za moře, ročník začne v Tucsonu na farmě Arizony.

Radost z počinu Regendy mají i v Michalovcích. „Brutálně se z něho těšíme. V létě s námi trénoval, asi jsme ho dobře připravili,“ usmíval se sportovní manažer Dukly Marek Mašlonka. „Zatímco na Jura Slafkovského je velký tlak, Palo jde potichoučku s dvoucestnou smlouvou. Vloni byl nejlepší hráč extraligy ve hře před brankou. Je skvěle silově připravený, zároveň je potřeba zdůraznit jeho otevřenost. Stále se chce učit, zlepšovat se. K tomu je zdravě drzý,“ přidal.

