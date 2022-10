Tahanice o miliony. Pastrňák řeší novou smlouvu, agent jedná každý den

Přání fanoušků Bostonu bylo jasné. Kéž by David Pastrňák do dnešního prvního zápasu nové sezony vstupoval s novou smlouvou! Teď už je jisté, že se tak nestane. Tužba zůstane nesplněna. Alespoň prozatím.

Pastrňákův zámořský agent J. P. Barry a generální manažer Bruins Don Sweeney jsou spolu v častém kontaktu. Že se jejich hovory protáhnou až do startu základní části, s tím sám hráč problém nemá. „Jsou spolu v kontaktu každý den. Obě strany pracují, je dobře, že spolu mluví. Věřím, že se to podaří.“

Když Pastrňák podepisoval svůj poslední šestiletý kontrakt, stalo se tak 14. září 2017, v první den tréninkového kempu. Nyní je situace jiná. Jak už dříve sám přiznal, chtěl si užít normální léto. Odpočinout si. Nemuset být denně na telefonu, navíc s nervy a blikajícím světýlkem v hlavě.

„Teď je to trochu jiné než tehdy. Pořád jsme rok napřed. Čistě technicky vzato není nutný žádný spěch. Nová sezona ještě ani nezačala,“ hlásí Pastrňák. „Pro mě je důležité, že jsem se celé léto mohl soustředit jen na přípravu. Jsem hlavně rád, že jsem zdravý a šťastný. Není to samozřejmost, vážím si toho. Proto cítím, že teď můžu být na vrcholu své hry. Soustředím se jen na to. Teď je na J. P. (Barrym) a lidech kolem mě, aby to odpracovali.“

Aby souhlasil s tím, že třeba na dalších osm let přišije své jméno na černožlutý dres, musí své odmakat i vedení klubu. Musí udělat maximum pro to, aby postavilo ambiciózní, konkurenceschopný tým. Aby měl útočník, který ze všeho nejvíc miluje vítězství, motivaci v Bostonu zůstat. A měl reálnou vidinu zisku Stanley Cupu.

Maximální možné osmileté kontrakty podepsali beci Charlie McAvoy a Hampus Lindholm. Další krok? Vypiplání a podepsání top centra, který zaujme místo vedle Pasty, až kariéry definitivně zabalí Patrice Bergeron a David Krejčí. Výhledově se rýsují dva potenciální adepti – Jack Studnicka a John Beecher.

„Je jasné a zcela pochopitelné, že křídlo naší první lajny chce vědět, kdo bude jeho centr,“ reaguje prezident Bruins Cam Neely. „Davidovi jsme jasně řekli, jaké možnosti na tento post vidíme. Uděláme všechno, co je v našich silách, abychom mezeru v moment, kdy vznikne, dokázali zacelit. David vnímá, že jsme podepsali dva skvělé obránce, že máme dva výborné brankáře. Že ještě minimálně další tři roky tu budou Taylor Hall a Brad Marchand. Ví, že pořád budeme mít nejvyšší ambice.“

Zámořští experti se jednoznačně shodují, že Pastrňák je pro Boston absolutně klíčovým a nepostradatelným hráčem. Je budoucností organizace. Nemohou si dovolit nechat ho odejít. Ač by se pak snažili sebevíc, adekvátní náhradu by na trhu neměli šanci ulovit.

Těžká šichta čeká šéfy Bruins zejména v otázce platového stropu. Aktuálně jsou pod ním o nicotných 400 tisíc dolarů, napřesrok však kromě Pastrňáka končí smlouva hned osmi útočníkům prvního týmu a dalším mnoha hráčům, kteří jsou na jeho hraně. Mezi nimi je například i další Čech Jakub Lauko, nebo talentovaní Marc McLaughlin či Trent Frederic.

Sestava Bruins na startu sezony

Gólmani:

Swayman (Ullmark)

Obranné dvojice:

Carlo – Lindholm

Zbořil – Forbort

Clifton – Reilly

Útočné formace:

Pastrňák – Krejčí – Zacha

DeBrusk – Bergeron – Hall

Smith – Coyle – Greer

Lauko – Nosek – Foligno

Lauko může zažít premiéru

Nick Foligno, Tomáš Nosek a Jakub Lauko. Takové bylo složení čtvrté útočné formace Bostonu v sobotní generálce na start nové sezony. A stejně i v dalších dnech trénovali. Lauko, který zatím čeká na debut v NHL, dokonce odletěl k dnešnímu zahajovacímu utkání Bruins v nové sezoně ve Washingtonu. Zda nastoupí, zatím není jasné.

Po posledním duelu byl však trenérem Jimem Montgomerym chválen. Lauko v něm dal dokonce gól. „Čtvrtá lajna byla naše nejlepší po celý zápas. Speciálně Lauko byl velmi dobrý. Dělá vše, co od něj chceme. Přináší rychlost, dokáže udržet puky v útočném pásmu, nebojí se hrát tvrdě. Proto se v týmu udržel. Vidím v něm jedinečnou kombinaci dobrého bruslaře a správného provokatéra. Pro soupeře je velmi nepříjemný, umí se jim dostat pod kůži,“ řekl kouč.