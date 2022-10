Český unikát po 12 letech. Krejčí žasl z Pastrňáka: Ten chlap nemá strop

Šest českých hráčů v sestavě jednoho týmu? To se v NHL nestalo více než 12 let! V nové sezoně si nicméně fanoušci můžou začít zvykat na početnou enklávu v Bostonu. Úvodní triumf 5:2 na ledě Washingtonu hned zařídila „Czech line“ v čele s Davidem Pastrňákem. Česká hvězda na úvod ročníku pobrala čtyři body (1+3) a navrátilec David Krejčí přidal tři čárky (1+2). „Je to šílené, ten chlap nemá strop,“ zmínil Krejčí na Pastovu adresu.