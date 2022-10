SESTŘIHY NHL: Česká show! Pastrňák 1+3, tři body pro Krejčího a Nečase

Boston má za sebou vítězný vstup do nové sezony! Bruins nastoupili do utkání na ledě Washingtonu hned se šesti českými hráči v sestavě, kteří se pod výhru 5:2 také jasně podepsali. David Pastrňák si připsal čtyři body (1+3), David Krejčí při svém návratu tři body (1+2) a jednu asistenci zapsal také Pavel Zacha. Tříbodový večer má za sebou také Martin Nečas (1+2), který pomohl Carolině k výhře nad Columbusem 4:1.

Pastrňák si připsal první bod v osmé minutě, když po přihrávce Krejčího střílel z pravého kruhu a Patrice Bergeron z dorážky otevřel skóre. Havířovský rodák skóroval v čase 15:03 po individuální akci, v níž si z pravé strany najel na střed a střelou z otočky překonal Darcyho Kuempera. U gólu mu asistoval Krejčí.

Po přihrávce Pastrňáka zvýšil Taylor Hall ve 26. minutě na 3:0, ještě ve druhé třetině ale Washington snížil na 2:3. Boston uklidnila v 57. minutě česká řada. Po rychlém přechodu do útoku se do úniku dostal Pastrňák, který sice neuspěl, ale z dorážky se prosadil Krejčí. Výhru zpečetil do prázdné Hampus Lindholm.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 27:34. Mantha, 32:43. Sheary Hosté: 07:53. Bergeron, 15:03. Pastrňák, 26:14. Hall, 56:17. Krejčí, 58:55. H. Lindholm Sestavy Domácí: Kuemper (C. Lindgren) – Carlson (A), Fehérváry, Jensen, Orlov, van Riemsdyk, Gustafsson – C. Brown, Kuzněcov, Ovečkin (C) – Mantha, D. Strome, Protas – Oshie (A), Eller, M. Johansson – Hathaway, Dowd, Sheary. Hosté: Ullmark (Swayman) – Carlo, H. Lindholm, Clifton, Reilly, Zbořil, Forbort – DeBrusk, Bergeron (C), Hall – Pastrňák (A), Krejčí (A), Zacha – Cr. Smith, Coyle, Greer – Lauko, Nosek, Frederic. Rozhodčí Pollock, Markovic – Kovachik, Murray Stadion Capital One Arena, Washington Návštěva 18 573 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 25:12. Jarvis, 38:30. Skjei, 46:29. Nečas, 49:18. A. Svečnikov Hosté: 20:11. Laine Sestavy Domácí: Andersen (Raanta) – Burns, Slavin (A), Pesce, Skjei, Chatfield, de Haan – Jarvis, Aho (A), Teräväinen – Nečas, Kotkaniemi, A. Svečnikov – Fast, Staal (C), Stastny – Kaše, Martinook. Hosté: Tarasov – Werenski (A), Boqvist, Gavrikov, Peeke, Bean, Gudbranson – J. Gaudreau, Jenner (C), Laine – Činachov, Roslovic, Voráček – Nyquist (A), Sillinger, Danforth – E. Robinson, Kuraly. Rozhodčí Rehman, Nicholson – Fournier, O´Quinn Stadion PNC Arena, Raleigh Návštěva 18 824 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 20:33. Caufield, 35:56. Caufield, 57:30. Monahan, 59:41. Jos. Anderson Hosté: 11:41. Bunting, 29:06. Malgin, 58:10. Nylander Sestavy Domácí: Allen (Montembeault) – Guhle, Savard (A), Xhekaj, Wideman, Harris, Kovacevic – Caufield, Suzuki (C), Jos. Anderson – Monahan, Dach, Hoffman – Slafkovský, Dvorak, Gallagher (A) – Pitlick, Evans, Dadonov. Hosté: M. Murray (Samsonov) – Rielly (A), Brodie, Muzzin, Holl, Giordano, Sandin – Bunting, Matthews (A), Marner – Nylander, Tavares (C), Malgin – Engvall, Kerfoot, Järnkrok – Aston-Reese, Kämpf, Aube-Kubel. Rozhodčí O’Rourke, Brenk – Suchánek, Cormier Stadion Bell Centre, Montreal Návštěva 21 105 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 13:44. Cogliano, 17:07. Ničuškin, 23:49. Lehkonen, 30:12. Lehkonen, 57:03. Ničuškin Hosté: 15:52. J. Toews, 41:55. Domi Sestavy Domácí: Georgijev (Francouz) – D. Toews, Makar (A), Manson, Girard, E. Johnson, Byram, MacDermid – Rantanen (A), MacKinnon (A), Lehkonen – Ničuškin, Newhook, Rodrigues – O'Connor, Compher, Cogliano – Sedlák, Meyers. Hosté: Mrázek (Stalock) – J. Johnson, Set. Jones, Murphy (A), Tinordi, Roos, Regula – P. Kane (A), Domi, Athanasiou – Raddysh, J. Toews (C), T. Johnson – Entwistle, Lafferty, Kurashev – B. Robinson, Khaira, Blackwell. Rozhodčí Pochmara, Schlenker – Mills, Murray Stadion Ball Arena, Denver

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 00:51. Terry, 38:24. R. Strome, 49:56. Vatrano, 53:23. Zegras, 60:55. Terry Hosté: 10:13. McCann, 20:38. Burakovsky, 26:28. Bjorkstrand, 44:09. Beniers Sestavy Domácí: Gibson (Stolarz) – Fowler (A), Klingberg, Kulikov, Drysdale, Beaulieu, Shattenkirk – McTavish, R. Strome, Terry – Henrique (A), Zegras, Vatrano – Comtois, Lundeström, Silfverberg (A) – Max Jones, Grant, Regenda. Hosté: Grubauer (Mar. Jones) – Dunn, Larsson, Oleksiak, Schultz, Soucy, Borgen – McCann, Beniers, Burakovsky – Schwartz (A), Wennberg, Bjorkstrand – B. Tanev, Gourde (A), Eberle – Donato, Wright, Kuhlman. Rozhodčí StLaurent, Luxmore – Pancich, Apperson Stadion Honda Center, Anaheim Návštěva 17 530 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 24:12. Draisaitl, 34:01. McDavid, 39:20. Nurse, 55:01. McDavid, 59:36. McDavid Hosté: 01:52. E. Pettersson, 02:40. J. Miller, 20:39. Kuzmenko Sestavy Domácí: Campbell (S. Skinner) – Ceci, Nurse, Barrie, Kulak, Bouchard, R. Murray – Puljujärvi, McDavid (C), E. Kane – Hyman, Draisaitl (A), Holloway – McLeod, Nugent-Hopkins (A), Ryan – Shore, B. Malone. Hosté: Demko (Martin) – Schenn, Hughes, Poolman, Ekman-Larsson (A), Burroughs, Stillman – Boeser, J. Miller (A), Pearson – Höglander, E. Pettersson, Kuzmenko – Garland, Horvat (C), Podkolzin – Lazar, Aman, Joshua. Rozhodčí Sutherland, Rank – Gawryletz, Shewchyk Stadion Rogers Place, Edmonton