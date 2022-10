Hokej ho nebavil, analytiku nesnášel. Jako skaut dá Polák statistikám šanci

Minulou sezonu ve vítkovickém dresu stylově dohrál přes bolest a se zlomeninou. Pomohl týmu do čtvrtfinále play off, pak se Roman Polák rozhodl úspěšnou kariéru ukončit. Nafotil reklamní poutače pro vítkovické fanoušky, kde společně s Peterem Muellerem pózuje v motorkářském, v pátek se s nimi oficiálně rozloučí při slavnostním ceremoniálu před zápasem s Libercem (17.30).

Mezitím si našel novou práci. Je skautem Columbusu Blue Jackets. Bude při tom využívat analytická data, která jako hráč nesnášel? I o tom Roman Polák vypráví.

Říkal jste, že si chcete dát minimálně rok pauzu a hokej úplně vypustit z hlavy. A najednou jste skautem NHL. Jak se to urodilo?

(usmívá se) „Je pravda, že jsem si chtěl vyčistit hlavu, být v klidu a na hokej vůbec nemyslet. Ale v duchu jsem si uvědomoval, že není moc možností, co bych mohl dělat. Moc toho neumím, kromě hokeje. Říkal jsem si, že s hokejem asi stejně budu nakonec nějak spjatý, ale vůbec jsem netlačil na pilu, nic nehledal. Chtěl jsem odpočívat rok a vyšlo mi z toho jen léto. Protože mi zavolal Jarmo Kekäläinen, manažer Columbusu. A na rovinu se mě ptal, jestli bych pro něho tuhle práci dělal.“

Proč zrovna Kekäläinen z Columbusu? Tam jste přece nikdy nehrál.

„To ne, ale s Jarmem se známe dlouho. On byl ten, kdo mě v roce 2004 draftoval do St. Louis. Byl tehdy hlavní skaut klubu. Říkal jsem si, že když byl na začátku mé hokejové kariéry v NHL, tak by mohl být na začátku i v kariéře skauta. Že by to bylo symbolické.“