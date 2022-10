Eliáš: Palát nemůže hrát s Hughesem. A Vrána se snad vrátí silnější...

Český útočník Ondřej Palát startuje první sezonu v dresu New Jersey Devils • profimedia.cz

Ondřej Palát si připisuje premiéru v dresu New Jersey proti Philadelphii • profimedia.cz

První gól v dresu New Jersey dal Ondřej Palát • profimedia.cz

Ondřej Palát sestřelil New York Islanders dvěma góly • Reuters

Český snajpr Detroitu Jakub Vrána oslavuje gól v zápase s New Jersey • ČTK / AP / Adam Hunger

Ondřej Palát si připisuje premiéru v dresu New Jersey proti Philadelphii • profimedia.cz

V hokejovém táboře New Jersey se pořád cítí jako doma. Patrik Eliáš má u Devils dveře dokořán otevřené, což se potvrdilo i nedávno, kdy tam s Václavem Varaďou absolvovali celý předsezonní kemp. Po něm si (nejen on) dvojnásobný držitel Stanley Cupu maloval, jak jeho oblíbený klub výtečně rozjede sezonu. Přišly dvě porážky… Ale hned na to tři výhry a chvatná spása. Po Jágrovi druhý nejproduktivnější Čech v NHL vám v rozhovoru pro iSport Premium objasní, proč na rychlou a pozitivní proměnu došlo. A poví vám i svůj názor na smutný zvrat v příběhu Jakuba Vrány, jenž musel narychlo opustit tým Red Wings kvůli soukromým problémům.