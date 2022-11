Nečas v oku hurikánu! Patří k topu NHL. Makal jsem, cítím se skvěle, září

V noci na úterý zase sebral dvě asistence. Martin Nečas přihrál na oba zásahy Caroliny v utkání s Washingtonem. Hurricanes pak ukradli druhý bod v nájezdech, vyhráli 3:2. Někdejší forvard Komety se v sezoně dostal už na třináct bodů, jen pět hráčů celé NHL jich posbíralo víc!

Bodoval počtvrté v řadě, čímž vyrovnal své kariérní maximum. Z Nečasova herního projevu čiší sebedůvěra, na ledě si dovolí, co dřív ne. Cítí důvěru trenéra. Je členem elitního přesilovkového komanda, v průměru atakuje hranici dvaceti minut na ledě za večer. V minulé sezoně se pohyboval kolem šestnácti minut, play off dohrával ve čtvrté lajně.

Teď je to jiný song. „Hraje velmi slušně, boduje téměř každý zápas. V současnosti je pravděpodobně naším nejlepším hráčem,“ vysekl útočníkovi poklonu kouč Rod Brind'Amour.

Uznávaný web The Athletic položil před startem ročníku tři zásadní otázky týkající se Caroliny. 1. Stane se z Andreje Svječnikova čtyřicetigólový střelec? 2. Nahradí Jesperi Kotkaniemi na centru druhého útoku Vincenta Trochecka? 3. Dokáže dát Martin Nečas zapomenout na nepovedenou minulou sezonu a vrátí se mezi top šestku útočníků Canes?

Start ročníku ukázal, že na všechny tři dotazy si můžete začít črtat odpověď ANO. Svječnikov zahájil ročník osmi góly v devíti duelech, Kotkaniemi je chlap pro černou práci a Nečas sezonu rozjel na kariérní maximum. Všichni tři společně vytvořili jasně nejúdernější útok kvalitního celku, který je považován za jednoho z hlavních adeptů na Stanley Cup.

„Cítím se skvěle. Co za tím je? Tak nějak od všeho trochu. Tvrdě jsem makal během léta. Nejen na ledě, ale i v přípravě mimo něj. Pracoval jsem na mentální stránce. Snažil jsem se být na sezonu připravený nejlépe, jak to jde. Zatím je to skvělé, ale ještě za námi není ani deset utkání. Musím si formu udržet. Cítím, že můžu odehrát 82 utkání s velkou porcí minut, jsem na to ready,“ povídá Nečas.

Pokud udrží aktuální zběsilé bodové tempo, základní část má rozjetou na 119 bodů. Nedá se však čekat, že by reálně zvládl atakovat stovku. Jeho dosavadní maximum činí 41 bodů ze sezony 2020/21, to by měl bez pochyb překonat. Analytické modely, které na základě množství dat vytváří predikce, viděly před startem ročníku Nečase kolem hranice padesáti bodů. Sezona je maraton, Nečas má zatím za sebou sprint. Rozběhnuto má ale skvěle.

„Je to v každém sportu stejné. Když máte talent, je to hlavně o dřině. O tom, jak dokážete nachystat hlavu. Když se vám daří, dáváte góly, samozřejmě to neskutečně pomáhá i psychice,“ doplňuje.

Nečasova sezona zápasy 9

body 13 (5+8)

plus/minus +3

střely 26

průměrný ice time 19:48

Carolina Hurricanes Vše o klubu ZDE