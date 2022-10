Marchand vtrhl do NHL jak tasmánský čert, Pasta se přetahuje s McDavidem

Brad Marchand napochodoval zpátky do sestavy Bostonu. Dvěma góly a asistencí pomohl k vítězství nad Detroitem 5:1. David Pastrňák skóroval v třetím utkání za sebou a přispěl ještě dvěma nahrávkami. Bruins vtrhli do sezony ve velkém stylu. Z úvodních osmi partií sezony sedm vyhráli. Pastrňák se v produktivitě NHL s 15 body (6+9) přetahuje o vedení s edmontonskými esy Connorem McDavidem a Leonem Draisaitlem.

Přestávka měla trvat šest měsíců. Brad Marchand plánoval návrat ke Dni díkůvzdání, který letos připadá na 24. listopad. Koncem května podstoupil artroskopickou operaci kyčelního kloubu a labrální rekonstrukci obou kyčlí. K prvnímu zápasu nastoupil 34letý útočník o měsíc dřív, než se původně předpokládalo.

„Nebyli jsme si jistí, jestli se to podaří. Ale postupně jsme si odškrtli všechny potřebné položky a teď se cítím dobře," ujistil před utkáním Marchand. „Je skvělé vrátit se do hry, zvlášť když jsem mohl pomoct k vítězství. Byla to dlouhá cesta. Ale jsem hrozně nadšený, že jsem zase součástí týmu,“ dodal.

Zdá se, že nic neuspěchal, nicméně už před zápasem kouč Jim Montgomery předeslal, že Marchand s mužstvem podle dohody neodcestuje do Columbusu. Další duel čeká Bruins až v úterý na ledě Pittsburghu. V domovské TD Garden proti Detroitu však zkušený kanadský útočník předvedl, že je připravený po všech stránkách. Hrál 17 a půl minuty, čtyřikrát vypálil na branku. Z toho dvakrát skóroval v přesilovce, navíc asistoval u prvního gólu z hole Charlieho Coylea. Jasná volba na první hvězdu utkání.

„Bylo skvělé hrát bez potíží celý zápas a nemít obavy, že se člověk zase nějak zraní. Věřím, že ve stejném duchu to bude pokračovat i dál,“ vyprávěl Marchand. Trenér Montgomery měl pro navrátilce jen slova chvály. „Vždycky jsem ho považoval za hráče světové třídy. Jen potvrdil, že jím skutečně je. Je úžasné, co dovede s pukem. Protáhne se mezi třemi těly, je jako tasmánský čert. Točí se všude kolem a zdá se, že puk běhá za ním. Jenže ho vede on sám. A bojuje o něj. Ukousnul by vám nohu, aby ho získal,“ rozplýval se.

S Marchandem jsou Bruins zase lepší. Naskočil rovnou do prvního útoku k Patrici Bergeronovi, v němž na druhém křídle naskakoval Jake DeBrusk. Pavel Zacha se tím pádem přesunul do třetí lajny. V početní převaze si Marchand zahrál taky s Pastrňákem , který si zapsal asistenci u obou jeho zásahů, a sám se taky jednou trefil. Bruins tak využili tři ze šesti přesilovek.

„Ještě mi chyběl lepší odhad a načasování. K tomu slouží přípravné zápasy, jenže já naskočil rovnou do základní části. Rozhodně tam je prostor pro zlepšení, ale když to vezmu celkově - i kdybych hrál strašně, bych byl šťastný, že jsem zpátky,“ usmíval se Marchand, jemuž schází ještě dva body, aby pokořil hranici 800 bodů v základní části NHL.

Pastrňák pečetil výhru Bruins typickým způsobem – vkleče ránou z kruhu bez přípravy. Byl vyhlášen třetí hvězdou utkání a suverénně vede bodování mužstva. Z utkání však odstoupil David Krejčí . Ve druhé třetině ho narazil na mantinel útočník Michael Rasmussen, který pak byl vyloučen za nebezpečnou hru vysokou holí.

Krejčí si po roční přestávce vedl v NHL fantasticky, v osmi zápasech si 36letý centr připsal stejný počet bodů (2+6). Utkání s Detroitem nedohrál kvůli zranění v horní části těla a podle kouče Montgomeryho ani on nenastoupí v dalším střetnutí s Columbusem. Ve středu druhé formace mezi Pastrňákem a Taylorem Hallem ho má nahradit Zacha.

