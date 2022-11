NHL zpátky v Evropě. Rocková hvězda i prank na Francouze: To už jsme tady?

NHL míří do Finska, týmy Colorada a Columbusu sehrají v pátek a v sobotu dva zápasy v Tampere. Nadšení jsou především finští zástupci v obou klubech. Na ledě očekávejte tvrdé bitvy, ale zároveň si Laine a spol. užijí i dost zábavy. Už cestou pobavil parťáky z Avalanche český brankář Pavel Francouz, který zaspal ještě v New Yorku přesun z jednoho letadla do druhého kvůli technické závadě. Spoluhráči ho tam nechali spát, a pak ho bouřlivě vítali na palubě už správného stroje. „Udělali na mě pěkný prank,“ smál se „Frankie“ vtípku na jeho vlastní účet.

Usnul téměř hned, jak nastoupil celý tým Colorada na charterový let z New Yorku do Helsinek. Pavel Francouz se s maskou na spaní a sluchátky na potlačení hluku nevzbudil, když bylo všem oznámeno, že kvůli mechanické závadě je nutná výměna letadel.

Spoluhráči přestoupili do druhého stroje, Francouze však nevzbudili, vykradli se kolem něho v tichosti. „Bylo to opravdu vtipné, prostě všichni opustili letadlo a nechali mě tam spát. Fakt povedený žert,“ líčil pak pro nhl.com český gólman.

Když se v prázdném letadle probral a rozhlédl se, nevěděl, která bije. „Byl jsem opravdu zmatený. Abych byl upřímný, nevěděl jsem, jestli jsme už ve Finsku nebo co se stalo,“ líčil pobaveně. „Byl to takový malý vtip. Vítej ve Finsku!“ smál se obránce Josh Manson.

Po nástupu do druhého letadla Francouzovi všichni tleskali vestoje. On pak zas v klidu usnul a probudil se až krátce před příletem do Helsinek. „Jak jsem řekl, byl jsem připravený spát celý let. Dopadlo to docela dobře,“ liboval si. Povedenému žertu se smál jako poslední a ze všech nejhlasitěji.

Oba týmy přicestovaly do Helsinek v pondělí, v úterý měly v plánu kromě prohlídek místních památek a zábavy i otevřené tréninky pro fanoušky. Hráči Avalanche si užili také koupání v Baltském moři, hodně slyšet a vidět byl při otužovačce Francouz. A pak honem do sauny, jsou přece ve Finsku. Šéfoval tomu Artturi Lehkonen, jeden z Finů ve výpravě Colorada. Dvojice z Columbusu Patrik Laine a Joonas Korpisalo zas navštívila místní dětskou nemocnici, kde rozdala spoustu podpisů.

Už v pátek a v sobotu se Colorado a Columbus utkají v duelech Global Series NHL v Tampere, kam pojedou z Helsinek zhruba dvě hodiny vlakem.

Zámořská sezona začala dvěma zápasy v pražské O2 areně mezi San Jose a Nashvillem. Hlavní hvězdou byl odchovanec Slavie a současný lídr Sharks Tomáš Hertl, doma se představil i jeho parťák Radim Šimek. Teď zažijí něco podobného finští hokejisté z Colorada a Columbusu.

Těší se i generální manažer Blue Jackets a rodák z Tampere Jarmo Kekäläinen. „Jsem nadšený, že mohu ukázat týmu a celé organizaci, jak jsou fanoušci ve Finsku obrovsky zapálení do hokeje. Často to přirovnávám ke Kanadě, kde je hokej číslo jedna.“

Na soupisce má dva krajany, útočníka Laineho a brankáře Korpisala. V Praze byl největším tahákem pro fanoušky Hertl, teď jeho úlohu převezme kanonýr Laine. Také on totiž stejně jako GM Columbusu pochází z Tampere. „Patrik tam bude jako rocková hvězda,“ usmál se Kekäläinen. „Je to jeho rodné město a dostane se mu přivítání jako pro hrdinu.“

Šikovný střelec se v úvodu sezony zranil, ale stihl se dát dohromady a ve výpravě Blue Jackets nechybí. Poprvé si zahrál NHL ve Finsku už v roce 2018 s Winnipegem proti Floridě, v Helsinkách zazářil hattrickem, ve dvou duelech dal dohromady čtyři góly.

Teď ale mají pro něho dva duely ještě větší punc výjimečnosti. Možnost hrát v rodném městě ho nadchla. „Pro Evropany je taková věc vzácná. Je to moc milé,“ řekl.

Také v dresu Avalanche dorazí dva Finové – již zmíněný Lehkonen a Mikko Rantanen. V létě si vychutnali doma oslavy se Stanley Cupem, teď si zahrají před finským publikem zápasy NHL. „Bude to pro ně velkolepé,“ reagoval kouč Jared Bednar. „Vím, že jsou z toho nadšení. To jsou všichni kluci v týmu. Ptají se jich na hodně věcí.“

Celý tým čekal bohatý doprovodný program. „Chci, aby se náš tým sešel, bavil se, kluci jim ukážou něco z finské kultury,“ uvedl Bednar. A už vážněji dodal. „Je to sice zábavný výlet, ale také služební cesta. Budeme tvrdě trénovat a připravovat se na zápasy, bereme to vážně.“

Oba útočníci úřadujících šampionů už samozřejmě zaznamenali vzrůstající poptávku od přátel a známých po vstupenkách na zápasy. „Hrát NHL ve Finsku je pravděpodobně situace, která nastane jednou za život. Jo, pár zájemců o lístky je ve frontě,“ usmál se Rantanen.

Lehkonen, střelec zlatého gólu z finále Stanley Cupu s Tampou Bay, jen přikývl. „Bude to zábava. Už se nemůžu dočkat.“

Vedle Francouze by u toho z Čechů neměli chybět ještě útočník Colorada Martin Kaut a na druhé straně lídr Columbusu Jakub Voráček s nováčkem v obraně Davidem Jiříčkem.

