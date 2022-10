Francouz, parťák z farmy: Práskl na Kauta, proč chtěl v noci půjčit peníze

Dělal si srandu, že Martin Kaut je jeho syn. Pavel Francouz se o mladšího spoluhráče za mořem na farmě staral, když spolu v roce 2018 začínali. Doba se ale změnila. Z brankáře je pevná součást Colorada, útočník by se tam moc rád procpal natrvalo taky. Zatím mu to nevyšlo, ale teď má šanci. Jejich přátelství si v zámoří všimli taky. Francouz prozradil, proč na něj Kaut bušil jednou o půlnoci a chtěl 300 dolarů.

Od podzimu 2018 to táhnou spolu. Pavel Francouz podepsal smlouvu s Coloradem jako hvězda KHL, nejdřív dostal rok na farmě, aby si zvykl na hokej za mořem. Tam narazil na Martina Kauta, který po draftu začínal zrovna svoji misi v Avalanche. Brankář se pak stabilně usadil v prvním týmu, útočník se o to stále pokouší.

Ale stejně mají k sobě blízko. Colorado má obrovskou výhodu, farma v Lovelandu je pár desítek minut autem od Denveru. Nemusíte létat přes půl světa. Pevného pouta mezi dvěma Čechy si všiml i server The Athletic. Od Francouze se dozvěděl i jednu perlu.

V průběhu sezony 2018/19 někdo bušil na dveře domu, kde brankář zrovna bydlel. Sluší se dodat, že byla půlnoc. Francouz otevřel a za dveřmi stál Kaut. „Vypadal v tu chvíli jak někdo z hororu,“ líčil brankář pro The Athletic. „Potřebuju 300 dolarů,“ vypálil na něj mladší spoluhráč. Není to úplně běžná prosba, když ostatní spí. Ale nepomozte kamarádovi. A tak Francouz peníze vytáhl, podal je parťákovi. Ten s nimi hned utíkal pryč.

Ne, žádný gang Kauta v tu chvíli nenaháněl. Za chvíli brankáři zavolal a všechno mu vysvětlil. V noci se podíval z okna a viděl, že přijela odtahová služba a nakládá zrovna jeho auto. Když vyletěl ven, tak se dozvěděl, že špatně parkuje. Jestli chce svoje auto zachránit a nechat na místě, musí zaplatit 300 dolarů. V hotovosti.

„Těch veselých historek mám tolik, že bych mohl napsat o Martinovi knihu,“ usmíval se gólman. „Mám pocit, že jsme pro něj museli s manželkou dělat úplně všechno. Dělali jsme si legraci, že je jako můj syn,“ pokračoval v uvolněném tónu.

Dnes je Francouzovi 32 let, Kautovi je 23. „Je to teď určitě jiný kluk,“ hned přidá brankář. „Dospěl a umí jazyk.“ Mladší parťák nikdy nezapomene, jak k Francouzovým chodil na obědy, hlavně na vynikající hovězí guláš.

Když se přestěhoval ze Žďáru nad Sázavou do Pardubic, tak se o něj staral bratr Tomáš, který zrovna v Dynamu hrál za áčko. Tehdy Kaut chodil do press centra, sledoval ho a pyšně vykládal, že by si přál být jako brácha, aby si taky zahrál extraligu. Vyšlo mu to, na draftu NHL v roce 2018 si ho pak vyhmátlo Colorado a za mořem našel v 18 letech další oporu v Pavlu Francouzovi. „Jsem mu ohromně vděčný a on to ví,“ vysekl Kaut poklonu pro zámořský server.

Po roce se musel ale osamostatnit, starší parťák se změnil spíš v kamaráda na telefonu. Usadil se v kabině prvního týmu, zatímco Kaut se tam snažil každou sezonu procpat. Natrvalo mu to ještě nevyšlo. Aspoň šlápnul do angličtiny: „Strávil jsem za mořem tři sezony bez českých spoluhráčů, takže jsem se snažil s kluky hodně mluvit, chodil jsem s nimi na večeře.“

Jak jejich story pokračuje? Francouz má s Coloradem podepsanou smlouvu až do konce příští sezony. Patří do gólmanského páru Avalanche, s platem dva miliony dolarů je luxusní dvojkou, která může tlačit a klidně i vyštípat Alexandara Georgijeva, když na to přijde.

Kaut dobře chápe, že má poslední šanci si místo v Coloradu utrhnout. Po sezoně mu končí nováčkovská smlouva, která trvá už pět let, protože se mohla pro nedostatečný počet zápasů v NHL dvakrát prodloužit o rok.

Je na hraně, pohybuje se v pozici hráče, který může být po každém zápase poslán do AHL. Momentálně ale patří do sestavy Avalanche. Přiznal, že byl naštvaný, když přes waiver putoval zpátky do Lovelandu. Ale teď se bije o prostor přes týden nahoře. „Musím se chytit,“ zahlásil krátce před svým prvním zápasem za Avalanche v sezoně. „Dobře jsem si s trenérem promluvil. Nemusím se soustředit na góly a body,“ uvedl.

Kdyby vás náhodou nenapadlo, kde bydlí, když je na hraně a nemá od klubu signál, ať si hledá něco v Denveru? Nedojíždí z Lovelandu, i když by to šlo. Ubytoval ho u sebe Francouz, jak jinak.

