Rozruch kolem talenta. Čtyřikrát seděl, v Seattlu se ho nedočkala ani rodina

Shane Wright (vlevo) je vedle Juraje Slafkovského a Davida Jiříčka jediným hokejistou z prvního kola letošního draftu, který naskočil do sezony NHL • Reuters

Čtvrtý zápas po sobě seděl na tribuně. Seattle z toho hrál třikrát doma, Shane Wright měl v hledišti členy rodiny. Po zklamání v letošním draftu, kde se jako favorit dostal na řadu až jako čtvrtý v pořadí, přišla další rána. Útočník, o němž vytrubují, že má patřit k velikánům příští generace, prožívá v NHL málem stejně strastiplné začátky, jako by žebříček postavili vzhůru a on šel v posledním kole.

Wright nastoupil v pěti z jedenácti dosud sehraných utkání. Připsal si jednu asistenci, na ledě strávil dohromady přes 34 minut, v průměru jen 6:51 na zápas. Při úterní partii v Calgary sledoval z tribuny čtvrtý duel po sobě. Už týden předtím do Seattlu přiletěli jeho prarodiče. Nástup vnuka na led v dresu celku NHL však tři zápasy po sobě vyhlíželi marně.

Připomíná to triky z učebnice Mika Babcocka. Kouč Krakenu Dave Hakstol už před sezonou pravil, že pro Wrighta v klubu připravili plán rozvoje. Měl by prý cítit, že má reálnou šanci proniknout do sestavy. Jeho absenci však později trenér objasňoval poněkud mlhavě. „Nemám rád slovo očekávání, ale nebudeme na něj vyvíjet jakýkoli další tlak. Prostě mu poskytneme příležitost se zlepšovat a dělat pokroky,“ prohlásil.

Matty Beniers byl dvojkou draftu 2021. V Seattlu mu dali čichnout až v závěru základní části předchozího ročníku, kdy sehrál deset utkání. V nové sezoně válí v centru druhé lajny Seattlu, přičemž Yannicka Gourdeho odsunul do třetí. V 11 startech posbíral devět bodů (5+4), vedl produktivitu nováčků a byl druhý v týmu. Ve čtvrtém nastupoval druhoročák Morgan Geekie.

Wright zažil velké rozčarování už při červencovém draftu, kdy ho coby favorita nevzal Montreal, pak ani New Jersey a Arizona. Spadl do náruče čtvrtému Seattlu a cestou na pódium pak významně hleděl směrem ke stolu Canadiens. Nicméně s jedničkou výběru Jurajem Slafkovským jsou zatím jedinými osmnáctiletými teenagery z letošního odvodu, kteří do NHL už zasáhli. Třetím debutantem se stal český bek David Jiříček v Columbusu, tomu však už bylo devatenáct.

Slafkovský za Canadiens naskočil do sedmi zápasů, dal dva góly a ve čtvrté formaci Canadiens hrál něco přes jedenáct minut. Wright dostal v Seattlu poloviční porci, než ho zastrčili úplně. Je kolem toho zase rozruch, zejména tedy v jeho rodné Kanadě. Ve hře je návrat do OHL. Wright zářil v dresu Kingston Frontenacs a v minulé sezoně posbíral 94 bodů. Pokud ho Seattle nevyužije, dostal by prostor a neztrácel drahocenný čas.

„Ve čtvrté lajně hráči nedostávají tolik času. Někdy chodí na oslabení, minuty navíc můžou nabrat na přesilovce,“ vysvětloval generální manažer Ron Francis. Jenže k tomu neprověřený Wright zatím nedozrál. Hlavní překážkou je právě nedostatek zkušeností, byť v Seattlu taky není jediným mladíkem. Tým ale taky potřebuje bodovat, aby nezabředl do problémů.

Tým do sezony vstupoval deseti zápasy během 18 dnů, z dosud sehraných jedenácti střetnutí pět vyhrál. Potřebuje bodovat, aby nezabředl do problémů. Posadit Geekieho, aby uvolnil místo Wrightovi, by prý však od Hakstola byl nejrychlejší způsob, jak rozházet kabinu. Čtvrtý útok posbíral sedm bodů ve vítězném zápase s Buffalem, o další výhře s Pittsburghem rozhodl vítěznou trefou právě Geekie a naposledy proti Calgary zavěsil znovu.

Seattle si tedy Wrighta buď ponechá, nebo ho pošle do juniorky. Zatím v Krakenu chtějí, aby se zdokonaloval a zůstával připravený, až na něj ukážou. V OHL by se Wrightovi otevřela možnost jet na šampionát dvacítek, poměřit se s nejlepšími juniory světa. A až pak se třeba vrátit do NHL. „Nic proti jiným hráčům, ale budoucnost klubu leží s mnohem větší pravděpodobností v rukou Shanea Wrighta, než kohokoli, kdo je momentálně ve druhé šestici útočníků,“ napsali o situaci na webu The Hockey News.

