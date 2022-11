Úleva po 10 měsících i pomsta za Pastu. Nosek: Je to kámoš a hvězda!

Hokejisté New Jersey vstoupili do sezony výborně • Reuters

Tomáš Nosek by rád zůstal v NHL i po nadcházející sezoně • profimedia.cz

Dlouhých deset měsíců čekal, až puk z jeho hokejky propadne za záda soupeřova brankáře. Gólové sucho v NHL Tomáš Nosek (30) ukončil nestylově do prázdné konstrukce, když pečetil triumf Bostonu nad Vancouverem (5:2). „Nebudu lhát, je to super pocit,“ usmíval se v šatně Bruins. Možná víc se ale mluvilo o jeho první čárce na seznamu bitek v nejslavnější soutěži světa...

Noska rozzuřil (čistý) hit Kylea Burroughse na Davida Pastrňáka v první třetině. Na o osm centimetrů menšího a pár kilo lehčího soupeře okamžitě vystartoval, strčil ho na mantinel a po krátké tahanici ho strhl na led. Hlasující na server Hockey Fights sice viděli jako vítěze spíš obránce Canucks, Nosek si ale vysloužil ovace fanoušků i uznalé pohledy svých parťáků.

„Pastrňák je můj kamarád, můj parťák a naše hvězda,“ vysvětloval Nosek po zápase. „Tohle je to, co z nás dělá skvělý tým. Že jsme schopní postavit se jeden za druhého - a nezáleží na tom, o koho jde. Byl jsem tam, tak jsem šel udělat svou práci,“ nechal se slyšet třicetiletý rodák z Pardubic.

Když si odseděl svůj první osobní trest za bitku, zase se obětavě pustil do černé práce dozadu, z níž těží celý tým. A poprvé od 2. ledna si mohl vychutnat i gólovou odměnu. Necelé dvě minuty před koncem zápasu poslal puk skoro přes celé hřiště do prázdné branky Vancouveru a z jeho reakce na ledě bylo znát, jak moc se mu ulevilo.

„Bylo to dlouhé, ale teď to skončilo, za což jsem rád. Teď se můžu zase soustředit jen na hru,“ těšilo Noska, který přiznal, že ačkoliv nemá góly úplně v popisu práce, střelecká poušť se nedala tak úplně ignorovat. „Jste prostě útočník - a jasně, nejsem tu úplně kvůli střílení gólů, ale aspoň někdy se trefit je taky důležité. Občas to bylo frustrující, ale snažil jsem se vždycky myslet jen na zápas a soustředit se na svou hru... Hlavně že už je konec,“ dodal spokojeně dvacátý úspěšný střelec Bruins v této sezoně.

A se skromným červenáním mohl poslouchat chválu od spoluhráčů i trenéra. Všichni si totiž uvědomují, jaký má český dříč přínos pro tým. „Tohle si prostě zaslouží,“ nechal se slyšet Patrice Bergeron. „Hraje skvěle celý rok a konečně přišla odměna. Vím, že to na něj trochu doléhalo, vždycky je fajn moci to nechat za sebou. Ale už jen to, že se postavil za týmového parťáka, je něco, čeho si všichni moc ceníme.“

„Nose je náš klíčový hráč už dva roky,“ smekal také Elias Lindholm, jen slova chvály pro svého centra čtvrté řady má i trenér Jim Montgomery: „Je neuvěřitelně přínosný po celou tu dobu, on je jedním z důvodů, proč jsme nejlepší v lize na oslabení. Je toho velkou součástí, on s Charliem Coylem stojí v čele při každém oslabení. Celá lavička mu tohle přeje!“