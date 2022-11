Slafkovský má malér, vyrazil soupeři zuby. Čeká se, jaký trest od NHL padne

Slafkovský vyřadil Luffa zhruba na dva měsíce. „Tohle je přesně typ souboje, kterému se každý chce vyhnout, protože to končí zraněním. S Mattem soucítíme, je to skvělý kluk, kterému se dařilo,“ pronesl po utkání Derek Lalonde, trenér Detroitu.

V 55. minutě za stavu 2:2 slovenský útočník chtěl dohrát Luffa. Jenže když do něj vrazil, projevil se rozdíl dvaceti kilo. Soupeř odletěl hlavou na mantinel a začala malá strkanice. Ke Slafkovskému se sápal dvoumetrový kolos Elmer Söderblom, ale nakonec ho chytil do kravaty Filip Hronek.

Söderbloma se pak pro jistotu chopil brousek Montrealu Arber Xhekaj. Do Slafkovského se nikdo pěstmi nepustil, nemá historii hráče, který by si počínal bez respektu. Oslabení Canadiens ubránili a po nájezdech nakonec vyhráli 3:2.

„To byl hodně špatný hit,“ vrátil se po zápase ke krvavému souboji kapitán Detroitu Matt Larkin. „Myslím, že Slafkovský to hned věděl, ale tahle nikoho trefit prostě nemůžete. Je vyloženě děsivé, když vidíte jakéhokoliv hráče, že takhle letí na mantinel,“ pokračoval Larkin.

Dá se čekat, že se k případu vyjádří i disciplinární komise. Spíš to vypadalo jako hodně nebezpečná hloupost a nešikovnost, než úmysl. Na druhou stranu, podobně nebezpečnou hru se NHL snaží zatrhnout, takže se dá čekat, že Slafkovskému vyměří ještě nějaký dodatečný trest. Bývalý rozhodčí Stephane Auger pro TVA Sports naznačil, jak by postupoval on: „Očekával bych stopku na jeden zápas. Uvidíme, co NHL nakonec udělá.“

Slafkovský se provinil v důležitém zápase číslo 10, který znamená, že začal naplno běžet jeho kontrakt v NHL. Pokud totiž nováček ve své první sezoně odehraje maximálně devět zápasů, můžete platnost jeho smlouvy odložit. Takže kdyby Canadiens poslali útočníka před zápasem s Detroitem na farmu a už ho ani jednou nahoru nepovolali, kontrakt by se natáhl do jeho 22 let.

Pak je tady ale ještě jeden důležitý milník 40 zápasů. V kolektivní smlouvě je totiž uvedeno, že hokejista může na trh s volnými hráči buď ve 27 letech, nebo po odehrání kompletních sedmi sezon v NHL. A aby se sezona brala jako úplná, potřebujete odehrát 40 zápasů (brankářům stačí 30). Kdyby Canadiens poslali svůj poklad na farmu, tak nemusí projít přes waiver, tím pádem takový krok mohou provést klidně desetkrát, když na to přijde a lze hospodařit s jeho nasazováním tak, aby se nedostal přes zmíněnou metu. Započítávají se sem ovšem i utkání na marodce, nebo když sedí hráč na tribuně. Klíčové je, zda v době zápasu jste na soupisce týmu NHL.

Pokud by Canadiens nechali Slafkovského na soupisce maximálně při 39 zápasech, mohou s ním po tříleté nováčkovské smlouvě uzavřít ještě čtyřletý kontrakt a stále budou v klidu, že jim útočník nemůže odejít na trh volných hráčů.

Samozřejmě všechno záleží na tom, jak si osmnáctiletý talent povede. Jestli začne pravidelně bodovat a řekne si o výraznější roli v týmu, o dolarech se přemýšlet nebude. V případě, že zůstane na současné úrovni, pak se nabízí taktizování. Montreal postupně buduje nový tým, který jednou bude hodně drahý, jak se talentovaná mládež rozkouká. Kdyby se podařilo platový strop nenafukovat tolik, jednou se to může klubu vyplatit tak, že okno, kdy můžete vyhrát Stanley Cup, zůstane otevřené delší dobu.

