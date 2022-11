Čaroděj Francouz zastavil 46 střel! Urval výhru, ví kouč. Trápil ho Nečas

48:15. Takový (ne)poměr střel panoval v pátečním měření mezi Carolinou a Coloradem. Hurricanes přišpendlili hosty z Denveru do obranného pásma, místo hokejek jako by třímali kulomety. Zasypávali branku soupeře nebezpečnými projektily. Výsledek? Slovy klasika: Je to marný, je to marný, je to marný… v modrém půlkruhu totiž operoval téměř bezchybný Pavel Francouz. Colorado v zápase šlapalo vodu, přesto s notným přispěním svého gólmana dosáhlo na výhru 3:2 v prodloužení.