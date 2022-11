Eliáš rozebral úžasné obrození Ďáblů: skrytá hvězda i klíčový muž v pozadí

Červené křížky u výsledků jsou minulostí, nadvládu převzaly zelené fajfky. U hokejistů New Jersey Devils věc nevídaná, dávno zapomenutá. Roky marnosti bez play off jdou konečně do háje, Ďáblové se rozmohli k těžkotonážnímu rozmachu. Dvanáct výher v řadě, to je kumšt, jaký se týmu z Newarku povedl naposledy před 22 roky. Tehdy se nejsilnější kumpanie v historii klubu vytáhla až na 13 slepených výher. A byl u toho i Patrik Eliáš, legenda Devils.

Co stojí za probráním týmu, který se v posledních deseti sezonách jenom jednou vyškrábal do play off? A až se zraněný Ondřej Palát vrátí, bude vědět, jak na to? V rozhovoru pro iSport Premium rozebírá povstání Jersey nejproduktivnější hráč klubové historie.

Devils prohráli první dva duely sezony, diváci bučeli na kouče Ruffa, situace rychle vyhlížela depresivně. Do toho se zranil Ondřej Palát. Teď slunce pálí, mužstvo útočí na rekord, naposledy v sobotu zničilo Ottawu 5:1. Co se to děje?

„Na sobotní zápas jsem se díval, další výhra naprosto s přehledem a v pohodě. Kluci hrají neskutečně rychlý hokej, ve velkém tempu. Sice se dál dopouští chyb, to je ale vzhledem k míře snahy o kreativitu v tom kvapíku pochopitelné. Rozdíl oproti dřívějšku vidím v tom, že borci příkladně šlapou dozadu. Mají k tomu perfektní přístup, naprosto zásadní pro týmovou úspěšnost. Kreativitu a nápady klukům nechcete brát, ale je důležité, aby v sobě měli potřebnou zodpovědnost a byli schopni případnou chybu napravit.“

Navíc je na hráčích Devils poznat vzrůstající sebevědomí. Věří systému, který přináší výsledky a na place rozdávají, co v nich doopravdy je. Souhlasíte?

„Určitě. Třeba pohyb obránců v ofenzivním pásmu je ukázkový. V NHL se už dlouho hraje způsobem