Kubalík září, i tak musí víc střílet: Počítají se mnou! O Vránovi nic nevím

Ze začátku tak výsostní pozici neměl, ale pak dostal pořádnou šanci a dokázal jí využít. Jestli Dominik Kubalík vydrží, má zaděláno na nejlepší sezonu v NHL. V průměru mu naskakuje bod na zápas, každá jeho šestá rána končí gólem. Přitom není nejčastějším střelcem v týmu. „To je špatně, tohle bych měl změnit,“ říká v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz. Když mu v Chicagu v létě po třech sezonách nenabídli novou smlouvu, využil toho mazaně Steve Yzerman. Podle toho, jak ostřelovač z Plzně řádí, dopustil se generální manažer Detroitu krádeže.

Když člověk změní klub, někdy potřebuje čas, než se na nové adrese rozkouká. A vy jste do toho docela vletěl. Je po trápení z minulé sezony v Chicagu v Detroitu zase všechno, jak má být?

„Od začátku, vlastně od doby, co jsem tam přiletěl, všechno probíhalo super. Cítil jsem se dobře už v kempu, myslím, že mi docela vyšel. Do mužstva jsem rychle zapadl, vyhovuje mi systém. A po prvních zápasech, jak se zranil Bertuzzi, jsem byl najednou na první přesilovce. Body začaly naskakovat. Přesilovka hodně pomohla, vycházela nám, a i když jsme někdy gól nedali, šance pořád byly a vypadalo to dobře. To je důležité. Proti Chicagu je to velká změna, mám jinou pozici. Abych pravdu řekl, takhle jsem si to ani nepředstavoval.“