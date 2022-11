Tady je Vaněčkovo! Soupeři vlepil facku, pak Devils pomohl k rekordu

Slovenský útočník Tomáš Tatar ve službách New Jersey brání Adama Foxe z New York Rangers • ČTK / AP / John Minchillo

Už nyní prožívá bezpochyby nejpovedenější období v NHL. Vítek Vaněček v brance New Jersey pokračuje ve skvělých výkonech, kterými pomohl týmu z Newarku vyšvihnout se mezi špičku nejprestižnější hokejové soutěže světa. Devils s českým gólmanem naposledy porazili New York Rangers 5:3 a vyhráli šestnáctý zápas ze sedmnácti. Na dalším triumfu nezměnil nic ani bídný start do utkání, který okořenil také Vaněčkův trest za facku protihráči. 13. listopadovou výhrou navíc vytvořili nový rekord. Žádné jiné mužstvo v tomto měsíci totiž ještě nemělo tak skvělou formu.

Představení v newyorské Madison Square Garden přitom pro New Jersey začalo hodně děsivě. Uběhly sotva tři minuty hry a Rangers už se ve svém chrámu radovali z vedení 2:0. Na úvodním gólu již v čase 1:20 se v přečíslení dva na jednoho podílel parádní přihrávkou český útočník Filip Chytil .

Vítku Vaněčkovi start utkání vůbec nesedl. Při druhé inkasované brance se gólman Devils nejprve pokoušel soupeřovo nahození zkrotit vestoje, puk se ale nešťastně odrazil před brankoviště, kde se kotouče zmocnil Mika Zibanejad a překonal zaskočeného rodáka z Havířova Brodu.

Po tak špatném úvodu by jistě každého napadlo, že stíhací jízda za vyrovnáním bude pro New Jersey na ledě rivala hodně obtížná, možná až téměř nemožná. To by ale v New Yorku museli Devils hrát v jiném rozpoložení. Nyní je výběr kouče Lindyho Ruffa napumpován sebevědomím z mimořádně úspěšné sklizně výher. Hosté zachovali chladnou hlavu a za více jak deset minut vytrhli Rangers nadšení vyrovnáním na 2:2.

„Zůstali jsme u naší hry. Na lavičce byl klid. Jen jsem na střídačce řekl: ´Pojďme dát další gól a vrátíme se do hry,“ prozradil kouč Ruff po utkání.

S návratem Devils do hry se oklepal i Vaněček, který se rozhodl zavřít svoji branku a nikoho do ní nepustit. Jak moc striktní zákaz vstupu nastolil šestadvacetiletý Čech, pocítil obzvláště Vincent Trocheck. Zkušený centr Rangers se v 16. minutě pokoušel rozhodit probuzeného brankáře New Jersey a nacpaný v brankovišti se až přisál na Vaněčkova záda, což se maskovanému muži vůbec nelíbilo. Po soupeři z New Yorku máchl lapačkou, až mu vlepil facku.

Zasažený Trocheck se rychle klidil z Vaněčkova revíru. Flákanec od gólmana však nezůstal bez povšimnutí rozhodčích, kteří dali bývalému hráči Liberce dvouminutový trest za hrubost. S oslabením si ovšem sebejistí Devils a hlavně Vaněček mezi třemi tyčemi poradili bez větších problémů. Od druhé třetiny patřilo hřiště už jen New Jersey, které rivalovi z Manhattanu dokázalo odskočit o dva góly.

Vítězství, které Devils dostalo do čela Východní konference, nedokázala zhatit ani kontaktní přesilovková trefa zfackovaného Trochecka ve třetí třetině. Běloruský snajpr Jegor Šarangovič přidal do prázdné branky druhý gól v utkání a New Jersey se mohlo radovat z rekordní 13. výhry za listopad.

„Je to dobrý pocit, ale ještě nejsme tam, kde bychom chtěli být. Pořád nám zbývá spousta zápasů. Se začátkem jsme opravdu spokojení, ale ještě nejsme ani v polovině. Za to si nic nekoupíte, takže se musíme pořád zlepšovat. To je náš cíl," zůstal skromný kapitán Devils Nico Hischier.

Byť Vaněček při posledním startu zcela nevychytal začátek, opět naplno ukázal své kvality, když lapil 35 zákroků s úspěšností 92,1 %. 16. triumf ze sedmnácti zápasů jde výrazně také na konto bývalého gólmana Washingtonu. Na listopadovém rekordu má někdejší juniorský reprezentant podíl osmi vychytanými výhrami. Za sezonu pomohl zatím k jedenácti vítězstím ze třinácti startů.

„Začátek měl složitější, ale to už je pryč. Vítek se zvedl, je vidět, že tým mu důvěřuje a ví, že v pravý čas předvede zákrok, jaký každý tým v zápase potřebuje,“ řekl Patrik Eliáš , legendární útočník Devils na adresu Vaněčka v nedávném rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz.

Nejvíce výher v NHL za jeden měsíc Colorado

15 výher za leden 2022 Boston

15 výher za březen 2014 Pittsburgh

15 výher za březen 2013 Columbus

14 výher za prosinec 2016 New Jersey

13 výher za listopad 2022

