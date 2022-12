Bývalý snajpr Sýkora o Češích: Krejčí v NHL vydrží, jak dlouho bude chtít

Petr Sýkora získal Stanley Cup také v dresu Devils, ale vinou zranění křepčil s Pohárem na ledě až o 20 let později... • Profimedia.cz

Bývalý český útočník a vynikající střelec v NHL Petr Sýkora hodnotí své krajany. Co řekl o Davidu Krejčím? • Koláž iSport.cz

S 323 góly mu patří pátá příčka mezi nejlepšími českými střelci historie NHL. Aktuální dění v ní Petr Sýkora nadále bedlivě sleduje, vlastní trenérskou licenci USA Hockey, v zámoří trénuje, navíc má hodně blízko k týmu New Jersey Devils, za který dříve úžasně válel a v jehož sousedství s rodinou žije. V rozhovoru pro iSport Premium dvojnásobný držitel a šestinásobný finalista Stanley Cupu rozebírá hodně vyvedená přestavení českých hráčů na nejslavnějším hokejovém jevišti.

Nedávno jsme s Patrikem Eliášem rozebírali interesantní povstání vašeho společného bývalého působiště. Byl až nadšený, co vy?

„Konečně si to sedlo. Je fakt, že dvěma největším hvězdám týmu trvalo trošku déle, než to celé nakopnou, ale je strašně důležité, že Devils mají dvě fungující formace, které dávají góly. Výborně jim hrají centři Nico Hischier s Jackem Hughesem, kluci kolem nich nezůstávají pozadu a proměňují šance, které si společně vytvoří. Devils hodně pomohl příchod Vítka Vaněčka, který chytá výborně. Všichni se dostali na vlnu včetně beků. Strašně se mi vzadu líbí Ryan Graves, ukazuje se, že v klubu udělali dobře, když s ním uzavřeli čtyřletý kontrakt na 13 a půl milionu.“