Lener zpovídá Varaďu o stáži u Devils: Český kouč v NHL? Za obrovskou oběť

Jako hráč toho dokázal hodně. Má dvě zlata z mistrovství světa, extraligový titul s Třincem, švýcarský s Davosem a zámořský z AHL s Rochesterem, byl ve finále Stanley Cupu s Buffalem. Vždy byl perfektně připraven, týmový hráč, bojovník se skvělou kondicí. Jako trenér slavil s Třincem tři tituly. Vždycky mi vyhoví. Připraví si do detailu přednášku pro trenéry, ochotně přijede jako host na živé vysílání utkání NHL. Neustále se vzdělává, jezdí na stáže a o jedné takové u New Jersey Devils jsem si s ním povídal.

Václave, hrál jsi NHL, sleduješ ji. Trénuješ roky. Co tě na stáži u Devils překvapilo?

„Zaprvé rychlost. Úroveň hráčů. Dovednosti v rychlosti, jako je zpracování puku, zakončení, pohotovost, koordinace pohybu. Obránci to rychle dávají a vše se zrychlí. Zadruhé to, že v trénincích i scrimmages (tréninkových zápasech) nebylo, ve srovnání s dobou, kdy jsem v NHL hrál já, tolik nelítostných soubojů, hitů, rvaní se o místo. Připadalo mi, že kemp byl spíše zaměřen na ladění formy, procesní a systémové záležitosti. Velké nasazení bylo až v oficiálních přípravných zápasech.“

Dá se něco z NHL přípravy přenést do našich podmínek?

„Jistě. Nasazení trenérů a jejich nesmírná aktivita na ledě. Díky nim se na hráče přenese bojovnost, nasazení, stabilita při opakování činností, vyrovnanost výkonu. V tréninku i v utkání. Za tím si trenéři musí jít. Měli by se snažit to dát hráčům do hlavy. Dále jsou to dokonalé sestřihy videa, ze všech možných úhlů, detaily zblízka, herní systémy z dálky, třeba zpoza branky. Natáčí se i tréninky a asistenti trenéra ihned po tréninku odchytávají hráče a dávají jim validní informace o kvalitě provedení jednotlivých cvičení.“

Na stáž tě pozval Patrik Eliáš , pak jste ji prošli společně. Měl jsi výhodu, že jsi hrál v Buffalu pod Lindy Ruffem, nynějším trenérem Devils?

„Jsem za to moc rád, osobní kontakty jsou vždy výhodou. Ale musíte být připraven. Když přijde nabídka, okamžitě se rozhodnout, prostě neváhat a jet.