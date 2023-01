Galvas o těžkém čekání na farmě, rivalitě i úvahách o návratu: Bojuju dál

Jakub Galvas v minulosti reprezentoval na MS do 20 let • Instagram.com/narodnitym

Šel na to systematicky. Otrkával se v extraligové Olomouci, kde si dokonce zahrál po boku otce Lukáše. Následovala finská mise, kde se Jakub Galvas (23) také neztratil a dobývat NHL se vydal už jako zkušený hokejista, čemuž rozhodně neodpovídal jeho věk. Po úvodním intermezzu mezi elitou na něj ale trenéři Blackhawks zapomínají na farmě . Co s tím?

Vyrostl jen do výšky 180 cm, což věru není výška pro hokejového rabiáta, ale chybějící centimetry nahrazuje chytrostí a rychlým myšlením. Po přesunu za moře, přestal bláznit a chová se zodpovědněji, jak sám říká. V předešlé sezoně se na něj usmálo štěstí v šesti případech, kdy naskočil za Chicago do NHL. Jenže v tomto ročníku se „Sezame, otevři se,” nekoná. Jakub Galvas na sobě přesto dál trpělivě pracuje. „Teď musím čekat. Je to těžké,” povzdechne si.

Před naším rozhovorem jste absolvoval sezení s mentálním koučem. To je v Rockfordu a Chicagu běžná praxe, nebo jde o vaši iniciativu?

„Jde čistě o mou osobní věc. Už nějakou dobu spolupracuju s bývalým hokejistou Jirkou Vykoukalem, takže si voláme, řešíme věci na dálku. Kouká na moje videa, bavíme se spolu o hokeji, o mojí situaci.”

Jste v kontaktu s Petrem Mrázkem? Pokud se nepletu, on také využívá služeb mentálního kouče.

„Ano, myslím, že taky s někým spolupracuje. Dřív jsme si s Mrázou psali víc, teď už ten kontakt není tak častý, protože jsem se tam nahoře v Chicagu dlouho neukázal. Věřte mi, že bych ho zase rád viděl. Znamenalo by to, že zase nakouknu do NHL.”

Jaká je vaše aktuální sezona na farmě? Máte pocit, že výkonnostně jdete správným směrem?

„Plním roli, kterou po mně trenéři chtějí. Minulý rok mi vtloukali do hlavy, že