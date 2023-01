Krejčí ušil při 1000. zápase v NHL skvělou show! TŘI áčka a fóry parťáka

Zápas začal nezvykle už ve 13 hodin bostonského času. V Americe byl totiž v pondělí státní svátek, země si připomínala narození pastora a bojovníka za lidská práva Martina Luthera Kinga. Sváteční den to byl taky pro Davida Krejčího, který naskočil k tisícímu utkání v NHL. Všechny byly v barvách Bruins.

„Neuvěřitelná kariéra! A to ještě poslední sezonu odehrál z rodinných důvodů v Česku. Hlavně v play off vždy ukáže, jak velkým hráčem je. Velká gratulace,“ křičeli do mikrofonu komentátoři přenosu na bostonské televizi NESN Jack Edwards a Andy Brickley. Kamery si na tribunách hledaly diváky s numerem 46 na zádech. Celé vysílání bylo prokládáno historickými záběry shrnujícími Krejčího už teď úžasnou kariéru.

Svůj tým přivedl na rozbruslení. Z pyramidy puků vyskládané na mantinelu si vzal ten nejvrchnější a pádil střílet. Když pak místní populární zpěvák Todd Angilly pěl americkou hymnu, Krejčí stál na ledě po boku Davida Pastrňáka. O pár minut později se sklonil na úvodní buly, které vyhrál.

Když se Krejčí po 37 sekundách prvního střídání dotrousil na střídačku, hra byla přerušena. V tu chvíli celá aréna povstala a začala mu aplaudovat. Do mantinelu uznale bušili jeho spoluhráči i soupeři z Philadelphie. Zatímco všichni kolem vstávali, on jediný si sedl. Fanouškům pokynul, zamával, poděkoval. Na podobné slávy si nepotrpí.

Pravou show rozjel až pak. V páté minutě rozjel českou akci, když parádní žabkou našel Pavla Zachu. Útočník, který v týdnu podepsal s Bruins nový kontrakt na čtyři roky za celkových 19 milionů dolarů, bleskově zvedl hlavu a poslal kotouč na Davida Pastrňáka. Ten se nemýlil. Druhé áčko přidal ještě v první třetině, když na bombu z první přihrál Zachovi. Jeho rána o rychlosti 147 km/h se zastavila až v síti.

Asistenci číslo tři získal opět u tentokrát šťastné trefy Zachy. Tisící zápas tak oslavil Krejčí fantasticky. Později na 5:0 zvyšoval už svým 35. gólem v sezoně Pastrňák. Na rozdíl dvou branek se tak přiblížil v pořadí střelců Connoru McDavidovi.

Stejně to však bylo odpoledne Krejčího. „Je neuvěřitelný. Způsob, jakým dokáže zpomalit hru... V jeho podání to vypadá tak jednoduše,“ vysekl poklonu Brad Marchand. Jinak si ale z parťáka střílel. „Cože? On má Krech tisící zápas až teď? Myslel jsem, že ten odehrál už tak před dvaceti lety. Musí být stoprocentně nejstarší chlap, kterému se to povedlo,“ culil se.

A pokračoval. „Ne každý hráč se zvládne do ligy vrátit. On to navíc zvládá úžasně. V jeho věku je působivé, že ještě zvládá chodit. Natož hrát takhle hokej,“ ukázal Marchand na Krejčího šediny po stranách hlavy.

V kabině mu říkají „Play off Krech“. S důležitostí zápasů rostou i Krejčího výkony. „V play off je vždy naším nejlepším hráčem. Jako by neznal nervozitu. Ve velkých chvílích, kdy cítíte největší tlak na hráče a trenéry, kouknete na něj a vidíte, že on se jen tak poflakuje. Brutálně vás to dovede zklidnit. Je skvělé ho sledovat,“ přidal Marchand.

Velká slova uznání měl taky trenér Jim Montgomery. „Jsem vděčný za příležitost takového hráče trénovat, pracovat s ním. Líbí se mi, jak je pořád soutěživý. Jak v něm stále hoří oheň a touha být nejlepší. Když to spojíte s jeho kreativitou, máte absolutně speciálního hráče.“

