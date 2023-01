Krejčí na magické hranici 1000. Zaslouží obdiv, smekl kouč Bostonu

Řekl, že to byla nejlepší věc, jakou mohl udělat. „Je skvělé být zase tady, hrát proti nejlepším hokejistům na světě,“ zářil David Krejčí, jakmile se loni na podzim po sezoně v Olomouci vrátil do zámoří. „Až když o něco přijdete, zjistíte, jak vám to schází,“ dodal. V prvním utkání ve Washingtonu dal gól a připsal si tři body. Když příště nastupoval za Boston poprvé po návratu doma, vítali ho jak boha. V 36 letech prožívá jednu ze svých nejlepších sezon. V pondělí večer (19:00 SEČ) nastoupí ke svému 1000. zápasu v NHL.

David Krejčí a Boston Bruins. Tenhle svazek trvá už od roku 2006. Zvlášť v dnešním hokeji to je vzácnost. Jako Patrik Eliáš srostl s New Jersey Devils a Milan Hejduk s Colorado Avalanche, stal se rodák ze Šternberku ikonou tradičního klubu z amerického Massachussetts. Ze současných Bruins se českému centrovi může rovnat jen Patrice Bergeron. Pondělním zápasem proti Philadelphii pokoří magickou hranici v počtu sehraných zápasů.

Bostonská televize NESN o Krejčím k jeho jubileu natočila dokument. „On to má tak, že z čeho se nestřílí, na tom nesejde,“ prozradil o něm jeho otec Zdeněk. Fanouškům ani publicitě se nevyhýbá, ale má rád svůj klid a zázemí. Působí jako muž bez nervů. V důležité chvíli vykouzlí geniální číslo, při hře myslí dva, tři tahy dopředu. Jako šachista. „Výborný chlap, je s ním sranda. Navíc nikdy nepanikaří. Na ledě ani mimo něj,“ potvrdil spoluhráč Taylor Hall.

„Je klidný a vždy extrémně připravený. Vymyslí přihrávky, které ze střídačky ani nepostřehnete. Zaslouží obdiv nejen za svou tvořivost, ale i za to, jak je soutěživý. Opravdu to v sobě má. Jak dbá na to, aby vyhrával vhazování, zvládal obranné situace. Má v sobě hrdost. A ví, že je i v těchto oblastech dobrý,“ líčil současný kouč Bruins Jim Montgomery.

Vrcholem byl pro Krejčího triumf ve Stanley Cupu 2011, ještě v letech 2013 a 2019 postoupil s Bruins až do finále. Za Boston sehrál v základní části NHL 999 utkání, připsal si v nich 761 bodů (226+535). Dalších 156 zápasů přidal v play off, kde posbíral 124 bodů (42+82). Po návratu Krejčí rozkvetl, může dokonce atakovat své nejproduktivnější zámořské sezony. Dvakrát se zastavil na 73 bodech, při současném tempu by se dostal na 65.

„Zdaleka to nejsou jen holá čísla, co vypovídá o jeho přínosu pro náš tým,“ vystihl to Montgomery. Celou zámořskou kariéru v NHL Krejčí spojil s jedním klubem. „Nikdy jsme si nemysleli, že bude hrát NHL a dotáhne to tak daleko. Když jsme začali ve Šternberku trénovat s Vaškem Vránou, chtěli jsme, aby kluci nechodili kouřit do parku a že vyšší hokej je taková nadstavba. Ale že z toho bude až 1000 zápasů v základní části NHL plus hodně přes 100 zápasů v play off, to jsme fakt nečekali,“ přiznal Zdeněk Krejčí, který syna vedl odmala s otcem útočníka Petra Vrány.

Dráha Davida Krejčího vedla ze Šternberku přes Olomouc, Třinec a Kladno. Boston ho draftoval v roce 2002 ve druhém kole jako svou první volbu z 33. místa. Dvě sezony působil na doporučení Bruins v juniorech Gatineau v QMJHL. Neznal řeč, musel se učit spoustu věcí najednou, cítil se sám, v cizím světě, daleko od všech blízkých. Zažíval chvíle, kdy by toho raději nechal.

„Jednou ho kouč seřval před celou kabinou. Sám pak řekl, že zkoušel jeho odolnost a že tak vynikajícího hokejistu ještě netrénoval. David vydržel a ještě po letech se novinářům svěřil, že nejraději vzpomíná na kouče v Gatineau, který ho dokázal psychicky zocelit,“ vyprávěl otec.

Přes farmu v Providence v AHL se Krejčí vypracoval do NHL. Debutoval 30. ledna 2007 na ledě Buffala a hned utrpěl otřes mozku. První bod za asistenci si připsal ve druhém utkání následujícího ročníku ve Phoenixu. První gól vstřelil 26. února 2008 Ottawě.

Uplynulo 15 let a Krejčí stanul na hranici 1000 utkání v NHL. V celé historii ligy pokořilo tisícovku startů 357 hokejistů, včetně tří gólmanů. Krejčí se stává třináctým Čechem, naposledy se to povedlo loni v lednu Jakubu Voráčkovi. Po Eliášovi a Hejdukovi je Krejčí třetím našincem, který celou kariéru zůstal věrný jednomu klubu.

Minulou sezonu strávil v Olomouci, patřil k ozdobám extraligy a na jaře pomohl vybojovat na mistrovství světa bronzové medaile. Dostal novou chuť do hokeje, nakoplo ho to. Plánoval, že se do zámoří vrátí. Jakmile mu Patrice Bergeron zavolal, že by spolu mohli dát ještě sezonu v Bruins, měl jasno. Po roční odbočce tak ukrajuje už 16. sezonu v NHL. Zase je tam, kde našel druhý domov a užívá si každou minutu. Z Bruins se znovu stala vítězná mašina, jsou nejlepší v celé lize. Dá se čekat útok na Stanley Cup? Určitě.

O další budoucnosti má David Krejčí prý už taky jasno. „Je rozhodnutý, my už to taky víme, ale řekne to sám. Až přijde čas,“ uvedl jeho otec ve videorozhovoru pro iSport.cz. Krejčí v NHL nehrál za jiný tým než Boston. A možná ani hrát nebude.

