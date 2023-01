Nečas řádí, vládne ceněné statistice. Kouč: Klíčový hráč. Trejd už nehrozí

Martin Nečas se cpal do šance • ČTK / AP / Karl B DeBlaker

Muž na klíčové okamžiky. Dotahujete v závěru ztrátu nebo chcete rozhodnout prodloužení? Dejte na led Martina Nečase. Český útočník prožívá průlomovou sezonu v NHL, už to není jen slibný talent. Ve čtyřiadvaceti letech se z něho stává ofenzivní lídr Caroliny. A taky postrach soupeřů v závěrečných momentech utkání. Získal si důvěru kouče a dělá vše pro to, aby na něho Hurricanes spoléhali i v dalších letech.

Martin Nečas vede klubovou produktivitu o bod před Sebastianem Ahem. Mezi Čechy v lize je druhý za odskočeným Davidem Pastrňákem, kanonýrem Bruins. Už teď, kdy Carolině zbývá odehrát do konce základní části ještě třiatřicet duelů, překonal osobní bodové (45) i gólové (21) maximum v NHL.

Pokud si udrží tempo a vyhnou se mu zranění, může atakovat hranici 80 bodů. A mít tak průměr bod na zápas.

Vládne taky jedné ceněné statistice – vstřelil nejvíce gólů v prodloužení. Povedlo se mu to už třikrát. Kouč Caroliny Rod Brind'Amour často opakuje jednu větu: „Je pro nás klíčovým hráčem.“ Proto ho neváhá poslat na nejdůležitější chvíle zápasu včetně vyšponovaných závěrů.

V minulém týdnu si Nečas připsal dvě trefy v prodloužení za sebou. Nejprve už podruhé v sezoně po krásné individuální akci zarmoutil Dallas, o dva dny později zařídil obrat proti San Jose. Možnost rozhodnout si navíc připravil sám, když vyrovnal 12 sekund před koncem základní hrací doby. A po 55 sekundách nastaveného času udeřil znovu, když přesně zakončil přečíslení.

Stal se teprve pátým hráčem v historii NHL, který srovnal skóre v poslední minutě třetí třetiny a pak rozhodl zápas v první minutě prodloužení.

Hra tři proti třem a spousta volného prostoru na ledě mu evidentně sedí. „V prodloužení se mi vždy hraje dobře, máme tam víc místa,“ pochvaluje si sám Nečas. „Když vás trenér pošle do hry, vždy chcete dát gól. Dostávám příležitost hrát v důležitých momentech a snažím se ho nezklamat.“

Rychlost, šikovnost, vysoká herní inteligence a skvělý přehled, to měl bývalý útočník Komety už i dříve. Snaží se to jen neustále vylepšovat. Ale hlavně k tomu přidal v posledních letech ještě víc dřiny. Zesílil, na sezonu přijel skvěle připravený. Fyzicky i mentálním nastavením.

Věděl, že po nevýrazném minulém ročníku potřebuje zabrat. Ukázat, že není už jen mladý talent, kterého si Carolina vytáhla na draftu před šesti lety v prvním kole. Už bylo na čase předvést, že má na to být jedním z tahounů. Nestačí jednou dvakrát zazářit, výkonnost si musí držet dlouhodobě. A to se Nečasovi daří.

„Hraje ve fantastické formě, je nezastavitelný,“ říká o něm brankář Antti Raanta. „Vždycky v sobě měl obrovský potenciál. Teď ukazuje, co v něm skutečně je,“ chválí ho i trenér Brind'Amour.

V létě podepsal Nečas dvouletou smlouvu s ročním platem 3 miliony dolarů, pro klub i hráče to byl takový překlenovací kontrakt. Ukaž, co dokážeš, a příště už z toho může být životní dohoda a pořádný balík peněz.

Předtím však byl trochu v nejistotě, v souvislosti s jeho jménem byla zmiňována také výměna. A spekulace o trejdu se objevují i nyní. To už je však český šikula v úplně jiné pozici.

Carolina vládne Metropolitní divizi, stejně jako Nečas má výborně rozjetou sezonu. Nicméně, před play off by se Hurricanes ještě rádi posílili. V zámoří se hodně probírá, že mají zájem o kapitána Vancouveru Bo Horvata, kolem kterého bude při přestupní uzávěrce (3. března) hodně rušno.

Cena bude ale vysoká. Canucks v balíčku odstupného žádají mimo jiné mladého centra se silnou pozicí v sestavě. Takovým je teď určitě rodák z Nového Města na Moravě.

„Nečase z Caroliny nedostanou,“ míní však respektovaný expert Pierre LeBrun, jenž pracuje pro TSN. „Slyšel jsem, že Hurricanes by pro Horvata byli vhodnou volbou, ale běžně příliš neutrácejí. Takže si nemyslím, že najdou společnou řeč.“

V herní pohodě, v jaké teď Nečas hraje, by to pro klub z Raleigh ani nedávalo moc smysl. Lídrem ofenzivy může být ještě spoustu let.

Do podobné role roste v New York Rangers další útočník Filip Chytil, Nečasův vrstevník. Pro český hokej dvě skvělé zprávy, že budoucnost (snad) nebude muset stát jen na Davidu Pastrňákovi.

Martin Nečas v NHL

Aktuální sezona:

4 - vítězné góly

3 - góly v prodloužení

Celkem v kariéře

16 - vítězné góly

6 - góly v prodloužení

Jen pět hráčů dokázalo v historii NHL vyrovnat stav zápasu v poslední minutě třetí třetiny a pak rozhodnout hned v první minutě prodloužení – Martin Nečas (leden 2023), Mikko Rantanen (prosinec 2022), Alexandr Ovečkin (prosinec 2006), Jeff Hamilton (prosinec 2006) a Benoit Hogue (listopad 1995).