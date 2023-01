NHL zatřásl Horvatův trejd. Velký risk Lamoriella, může ho poslat zase dál

Americký útočník Canucks Brock Boeser (vlevo) by mohl být vyměněn • Reuters

Bo Horvat (vlevo) se stěhuje z Vancouveru do New York Islanders • Reuters

Vancouverský kapitán Bo Horvat byl vyměněn do New York Islanders • Reuters

Zlepší se Bo Horvat v budoucnu? Například úspěšnost střelby ukazuje, že by tomu tak nemuselo být... • Reuters

Jako blesk z čistého nebe. Kosatky z Vancouveru v noci oznámily výměnu s New Yorkem Islanders. Bo Horvat, dosavadní kapitán kanadského celku a jeden z nejlepších hráčů této sezony, se stěhuje na Long Island. Lou Lamoriello dal najevo, že chce do play off za každou cenu. Je to ale dobré rozhodnutí s ohledem na budoucnost klubu?

Je důležité zmínit, že Bo Horvatovi na konci současné sezony vyprší smlouva a může se stát nechráněným volným hráčem. Pokud se tak stane, bude si od 1. července moci vybírat z nabídek od jakéhokoliv klubu a Islanders o něj mohou přijít bez náhrady.

Přesně tomu se chtěli vyhnout ve Vancouveru, proto jej vyměnili.

Canucks za sedmadvacetiletého útočníka získali Anthonyho Beauvilliera, Aatu Rätyho a podmíněný výběr v 1. kole draftu 2023. „Jsme opravdu nadšeni, co jsme za Horvata získali. Myslím si, že to bylo správně načasované. Věřím, že jde o dobrý trejd pro oba týmy,“ nechal se slyšet Patrik Allvin, generální manažer Vancouveru.

Kosatky si jako součást trejdu ponechali 25 % Horvatova platu. Kanadský forvard tak bude zatěžovat platový strop Islanders o 4,125 milionů dolarů.

Pokud Islanders do vyřazovacích bojů nepostoupí a v prvním kole by měli vybírat nejhůře ze 12. místa, pak kanadský celek obdrží výběr v prvním kole draftu 2024.

Lou, proč?

Od výměny neuběhlo ani pár hodin a generální manažer Islanders schytává kritiku ze všech stran. Není divu.

Je zvykem, že týmy vyměňují své nejvyšší výběry za okamžité posílení kádru pouze v době, kdy mají skutečnou šanci na zisk Stanley Cupu.

Mají ji Islanders? Minimální.

V kontextu jednoho z nejsilnějších ročníků, který draft 2023 nabídne, a že Islanders nejsou ani na postupových pozicích, to opravdu nedává smysl.

Klubu z New Yorku navíc chybí mladí hráči. Bo Horvat se ve svých 27 letech stane třetím nejmladším útočníkem Islanders. Budoucnost organizace není příznivá.

Životní sezona

Bo Horvat zažívá fantastický ročník. V aktuálním ročníku doposud nastoupil do 49 utkání a nasbíral 54 bodů (31+23). Pokud by dané tempo udržel i v dresu Islanders, mohl by atakovat 90 bodů.

Na druhou stranu je třeba upozornit před střeleckou úspěšností – 21,7 %. Anomálie. Kariérní průměr Horvata je totiž 14 %. Lze tedy jednoduše predikovat, že v příštím ročníku jeho produktivita půjde opět dolů.

A kdyby chtěli Islanders s Horvatem prodloužit kontrakt? Jeho agent údajně žádá o smlouvu na osm let s průměrným platem okolo osmi milionů dolarů za rok. Analytická data varují, že taková suma se nevyplatí.

Je ovšem jasné, proč kanadský útočník přišel. Klub z Long Islandu chce postoupit do vyřazovacích bojů. K tomu bude potřebovat přeskočit alespoň dva z těchto čtyř týmů: New York Rangers, Washington Capitals, Pittsburgh Penguins a Buffalo Sabres. Pouze o bod méně má Florida Panthers.

Těžký úkol.

Na druhou stranu to dodává Lamoriellovi i flexibilitu. Pokud Islanders budou před uzávěrkou přestupů (3. března) bez šance na postup do vyřazovacích bojů, může Horvata poslat o dům dál. Zájem by o něj jistě byl.

Perlička na závěr

O víkendu se koná All-Star Game, na kterou byl nominován i Bo Horvat. Měl reprezentovat Pacifickou divizu jako zástupce Vancouveru Canucks.

Bude jistě zajímavé sledovat, jak zareaguje vedení NHL.

Ponechá Horvata reprezentovat tuto divizi i přesto, že už spadá do organizace Islanders? Ta působí v Metropolitní divizi. Nebo kanadského útočníka ze Zápasu hvězd odvolá a nahradí ho? Dozvíme se v nejbližších dnech.

New York Islanders Vše o klubu ZDE

Vancouver Canucks Vše o klubu ZDE